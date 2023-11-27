Грядут новые траты. В следующем году вырастут коммунальные тарифы

Всем нам хотелось бы видеть и читать только хорошие новости. Но, как пелось в старой советской песне, «мир не прост, совсем не прост», а потому приходят к нам известия, которые отнюдь не радуют. К таковым можно отнести недавнее сообщение об индексации с 1 июля 2024 года коммунальных тарифов.

Эта новость, в общем-то, не стала неожиданностью. За последний десяток лет можно уже было привыкнуть к тому, что раз в год Правительство РФ пересматривает тарифы в сторону их повышения. Вот только размер роста на этот раз оказался таковым, что, мягко выражаясь, обескураживает.

Почти на 10 процентов

На прошлой неделе стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. В документе указывается как средний рост платы за «коммуналку» по регионам страны, так и возможные размеры превышения указанных индексов в зависимости от муниципалитетов, входящих в тот или иной субъект РФ.

Так, со второго полугодия 2024 года средний индекс в Москве составит 11 процентов, в Подмосковье - 10,7 процента, в Санкт-Петербурге - 9,8 процента, в Ленинградской области - 10,2 процента, в Омской - 14 процентов, в Северной Осетии - 13,7 процента, в Хакасии - четыре процента, на Чукотке - 4,9 процента.

Самый высокий рост тарифов произойдёт в Республике Ингушетия. Там индекс составит 12,4 процента. Самый низкий, в размере четырёх процентов, - в Хакасии.

Предельно допустимые отклонения от роста также изменяются в зависимости от региона. На уровне нуля они будут в федеральных городах - Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, в автономных округах - Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском, Ямало-Ненецком, а также в Еврейской автономной области.

Самое высокое превышение среднего уровня, до 10,8 процента, установлено для Республики Дагестан.

Кировскую область в этом списке можно отнести к «середнякам». Среднее повышение тарифов у нас составит 9,8 процента, а предельно допустимое отклонение от него - один процент.

Напомним, что индексация тарифов в стране не проводилась уже полтора года. Но это не стало результатом заботы правительства о людях. Просто в 2022 году повышение тарифов произошло дважды - 1 июля и 1 декабря, а в 2023-м индексацию не проводили.

«Т Плюс» не пострадает

Нельзя не заметить связь между ростом коммунальных тарифов и накопленной за полтора года инфляцией. По версии Центрального банка России, в этом году она будет на отметке семь - семь с половиной процентов, а в 2024-м - в диапазоне от четырёх до четырёх с половиной процентов.

Но обращает на себя внимание тот факт, что индексация пенсий с 1 января следующего года составит в России 7,5 процента. Таким образом, в середине года она будет «съедена» не только повышением розничных цен, но и увеличением коммунальных тарифов. Более того, если не произойдет дополнительной корректировки размера пенсий, то они фактически станут меньше по своей покупательной способности.

Ощутят это все пенсионеры, в том числе и в Кировской области. И у нас данный процесс может усугубиться для тех граждан, которые живут в областном центре, то есть практически для половины населения. А связано это будет с тем, что монополистом в тепло- и электроэнергетике в Кирове выступает Кировский филиал компании «Т Плюс».

В 2019 году между кировской муниципальной властью и «Т Плюс» заключено концессионное соглашение по тепловым сетям. Перед его подписанием компания обещала ускоренное обновление изношенных труб, а взамен настаивала на установлении тарифов, которые бы обеспечили реализацию такой инвестиционной программы. И все эти годы муниципальные и областные органы власти шли навстречу данному монополисту.

Предполагать, что в 2024 году произойдут коренные перемены в отношениях между компанией «Т Плюс» и чиновниками, которые отвечают за установление для нее тарифов, не приходится. Хотя нынешний губернатор Кировской области, крайне недовольный скоростью проведения работ по замене изношенных тепловых сетей и перекрытием из-за этого кировских улиц, нынче уже «наехал» на «Т Плюс».

- Пусть люди, которые испытывают неудобства при поездках по городу, платят меньше за тепло, - сказал глава региона на одном из оперативных совещаний. - Срыв графика проведения работ - уменьшаем тариф.

Но все мы хорошо знаем, как далека популистская риторика первого лица области от принимаемых им решений.

Монополии останутся в плюсе

В связи с предстоящим ростом платы за «коммуналку» для граждан нельзя не обратить внимание и на то, что отсутствие индексации тарифов в 2023 году почти никак не сказалось на работе коммунальной сферы Кировской области. Более того, та же компания «Т Плюс» в этом году значительно увеличила масштаб перекладки труб. Да и от повышенных обязательств в юбилейном для Кирова 2024 году она не отказывается.

Единственной организацией, которая пострадала от низких тарифов на тепло, стало МУП «Теплосервис» в городе Слободском. Впрочем, даже своевременная индексация эту организацию не спасла бы, так как реальной причиной банкротства данного МУП стал резкий рост цен на мазут, который он использует в своих котельных.

Не поможет индексация и ОАО «Коммунэнерго», которое отапливает несколько райцентров, в частности Советск и Яранск. Лишь в какой-то части его трудности связаны с величиной установленного тарифа. Но главными проблемами этой организации были и остаются ее сложные взаимоотношения с деловыми партнерами, в частности с «Кировэнерго».

А вот такие монополисты, как «Т Плюс», из грядущей индексации выжмут весь возможный профит.

Поэтому в преддверии повышения тарифов можно отметить, что проводят его не в интересах граждан, а ради того, чтобы монополисты-энергетики могли и дальше получать свои сверхприбыли.

Ну а нам нужно готовиться к тому, что во второй половине следующего года придется опять затягивать пояса. Но кто ж обещал, что будет легко?

Иван ТРОФИМОВ.