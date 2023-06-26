Готовы вложить деньги? О каких инвестициях в Кировскую область рапортует губернатор Соколов

Фото: t.me/aleksandrsokolov43

Официальная делегация Кировской области приняла участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Регион представляли губернатор Александр Соколов, первый заместитель председателя облправительства Дмитрий Курдюмов, зампреды Михаил Сандалов, Алексей Жердев, Светлана Шумайлова, министры Наталья Кряжева и Владимир Климентовский.

По словам губернатора Александра Соколова, программа визита была очень насыщенной: за два дня работы глава региона провел более 20 деловых встреч, подписал 16 соглашений, два меморандума и один протокол. Зампред правительства Михаил Сандалов, курирующий экономический блок региона, отметил, что общий объем инвестиций в регион по итогам подписанных соглашений составит 57,9 млрд. рублей.

Соглашение с Газпромом

Среди важнейших для Кировской области событий форума - подписание соглашения о сотрудничестве с ПАО «Газпром» по развитию газификации Кировской области.

Компания поддержала предложения правительства региона и значительно расширила пятилетнюю программу, разработанную до 2025 года. В общей сложности расширенная программа предусматривает строительство 86 межпоселковых газопроводов общей протяженностью свыше тысячи километров, а также распределительных сетей.

Будут созданы условия для газификации 140 населённых пунктов в 23 районах и муниципальных округах Кировской области: Кирово-Чепецком, Слободском, Малмыжском, Кумёнском, Оричевском, Вятскополянском, Уржумском, Сунском, Омутнинском, Белохолуницком, Нолинском, Немском, Юрьянском, Верхошижемском, Арбажском, Советском, Лебяжском, Кикнурском, Тужинском, Пижанском, Санчурском, Кильмезском, Яранском, а также в двух городах - Кирове и Котельниче.

Доступ к природному топливу получат более 36 тысяч домовладений и почти 270 котельных, включая объекты социального назначения, в том числе школы, детские сады, больницы.

«Татнефть» построит 30 АЗС

Еще одно важное соглашение подписано с ПАО «Татнефть». Компания построит в разных районах Кировской области 30 автозаправочных станций, сеть зарядных станций для электротранспорта, наладит поставки моторного и газомоторного топлива.

Основными направлениями сотрудничества станут обеспечение региона качественным моторным и газомоторным топливом, сопутствующим сервисом, реализация совместных социальных программ, благотворительных и культурных проектов.

Вопрос о возможности открытия на территории Кировской области сети автозаправочных станций «Татнефти» обсуждался с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в рамках рабочего визита губернатора Кировской области в республику.

Расширение производства фанеры

15 июня на площадке ПМЭФа российский холдинг «Сегежа Групп» и Кировская область подписали соглашение о сотрудничестве в сфере реализации проектов в области освоения лесов в регионе.

Соглашение подтверждает заинтересованность в реализации приоритетного инвестиционного проекта по расширению мощностей ООО «Вятский фанерный комбинат». Наряду с углуб­лением передела березового кряжа и увеличением доли продукции с высокой добавленной стоимостью комбинат нарастит отчисления в бюджет Кировской области, создаст новые рабочие места.

Запуск третьей очереди даст около 400 миллионов дополнительных налогов в бюджет региона ежегодно. Также «Сегежа Групп» будет поддерживать развитие районов, где у них есть лесосека.

Президент России Владимир Путин поручил строить деревянные малоэтажные здания для расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. При содействии ПАО «Сегежа Групп» при возведении такого современного социального жилья будут использоваться многослойные клеёные деревянные панели (CLT-панели) и другие деревянные конструкции. Также холдинг готов снабжать пеллетами и топливными брикетами котельные региона.

Сотрудничество с республиками

На Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Кировской областью и Кабардино-Балкарской Республикой. В документе определено порядка 20 направлений для взаимодействия регионов.

- Коллеги активно развивают туризм и готовы строить глэмпинги и кемпинги для путешественников из кировских домокомплектов. В Кабардино-Балкарии сейчас строительный бум, потому домокомплекты интересны и жителям, как и вятские пиломатериалы. А Кировская область заинтересована в поставках из Кабардино-Балкарии качественных овощей и другой продукции сельского хозяйства, которую в наших северных широтах не произвести, - отметил Соколов.

Также губернатор провел рабочие встречи с руководством ДНР, ЛНР и Запорожской области. Были подписаны соглашения между Кировской областью и новыми субъектами Российской Федерации о сотрудничестве в экономической, научной, социальной и культурной сферах.

Так, на встрече с главой Запорожской области Евгением Балицким Соколов поднял вопрос развития подшефной территории - Весёловского муниципального округа.

С главой ДНР Денисом Пушилиным губернатор обсудил реализацию программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Договорились о поставках в ДНР кировских пиломатериалов и о развитии деревянного домостроения из вятского леса.

На встрече с главой ЛНР Леонидом Пасечником речь шла о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социальной сферах.

Банки дадут кредиты

Губернатор Александр Соколов и президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф заключили соглашение о сотрудничестве между правительством Кировской области и ПАО «Сбербанк России».

В рамках соглашения планируются реализация инвестиционных проектов, включая строительство на территории Кировской области кампуса мирового уровня для подготовки высококвалифицированных кадров, внедрение цифровых технологий, стимулирование научно-исследовательской и инновационной деятельности для создания передовых сервисов, которые будут использованы в регионе.

Также соглашения о сотрудничестве подписаны с АКБ «Новикомбанк» и Банком ВТБ. Развитие современной банковской инфраструктуры на территории Кировской области позволит кредитным организациям расширить взаимодействие с предприятиями регио­на и принять участие в реализации совместных инвестиционных программ, направленных в том числе на техническое перевооружение и модернизацию предприятий.

Связь и интернет от «МегаФона»

Кировская область и ПАО «МегаФон» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере внедрения и применения информационных технологий.

Первоочередными направлениями станут развитие голосовой связи и мобильного интернета, в том числе на территориях малочисленных населенных пунктов, повышение уровня цифровизации отраслей экономики Кировской области, безопасности городской среды.

Уже в этом году компания построит более 10 новых и модернизирует свыше 200 существующих объектов инфраструктуры. Также «МегаФон» построит базовые станции 2G и 4G в 20 малых населенных пунктах Кировской области.

Кроме того, «МегаФон» примет активное участие в создании системы раннего обнаружения лесных пожаров: на своих базовых станциях оператор установит видеокамеры для обнаружения дыма и огня в лесных массивах.

Срок действия соглашения - пять лет, до 31 декабря 2028 года.

«Т Плюс» оплатит памятник

На ПМЭФе Александр Соколов и генеральный директор ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов подписали два соглашения: о сотрудничестве правительства региона и компании в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов и о социально-экономическом партнерстве между правительством Кировской области и ПАО «Т Плюс».

Финансирование в рамках социально-экономического партнёрства составит 4,1 млрд. рублей в 2023 году. Средства будут направлены на модернизацию 59 км тепловых сетей в Кирове и Кирово-Чепецке. Также компания «Т Плюс» завершит реконструкцию Кировской ТЭЦ-3. В результате повысится надежность энергоснабжения и на 20 процентов (или на 154 тысячи тонн углекислого газа) сократятся выбросы парниковых газов. Будет подключён к централизованной системе теплоснабжения строящийся микрорайон Новые Чистые Пруды.

Также «Т Плюс» финансово поддержит подготовку к 650-летию города Кирова - профинансирует работы по благоустройству территории перед филармонией и по установке памятника Александру Невскому.

Сотрудничество с Африкой

Помимо официальной делегации Кировскую область на ПМЭФе уже в шестой раз представляла группа «Сельмаш».

15 июня были подписаны меморандумы с Гвинейской Республикой и Республикой Сенегал о поставках молочных заводов, которые изготавливает «Сельмаш Молочные машины». Делегация гостей из Гвинеи и Сенегала побывала на кировском предприятии в мае этого года. Чрезвычайный и Полномочный посол Гвинейской респуб­лики Ньянкой Аба и Чрезвычайный и Полномочный посол республики Сенегал генерал Жан-Батист Тиатьи Тин осмотрели производства на площадках АО «Завод «Сельмаш».

В меморандумах оговариваются развитие долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, направленного на реа­лизацию проектов по строительству молочных заводов в республиках, развитие молочного производства, комплексное развитие социальной и производственной инфраструктуры, а также градостроительной, металлургической и добывающей отраслей хозяйства.

Очередная встреча руководства АО «Завод «Сельмаш» с послами запланирована на июль в рамках саммита «Россия - Африка» в Санкт-Петербурге.

Анастасия Четвергова.

По материалам СМИ и пресс-центра правительства Кировской области.

Гладко было на бумаге…

Выше представлена официальная информация об итогах участия представителей Кировской области в Петербургском международном экономическом форуме.

В то же время журналисты регионального проекта в Кировской и Нижегородской областях общероссийской газеты независимых журналистских расследований «Наша версия» изложили свой взгляд на некоторые из соглашений, подписанных в Санкт-Петербурге губернатором Соколовым.

Предлагаем нашим читателям ознакомиться и с альтернативной точкой зрения.

«Пилите, Шура, пилите»

На полях Петербургского международного экономического форума Кировская область и ПАО «Сегежа групп» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали губернатор Кировской области Александр Соколов и президент компании Михаил Шамолин. «То, о чём давно обещали, воплощается в реальность. Благодаря новым подходам нам удалось снять все застарелые проблемы. Компания готова вкладывать миллиардные инвестиции в развитие Кировской области, создавать сотни новых рабочих мест. Запуск третьей очереди даст около 400 миллионов дополнительных налогов в бюджет региона ежегодно. Также «Сегежа групп» будет поддерживать развитие районов, где у них есть лесосека. Правильный подход» - так прокомментировал задокументированные намерения о совместной работе Александр Соколов.

Впрочем, восторженные отзывы губернатора Соколова в данном случае вызывают некоторое недоумение. Стоило ли так пиарить подписание изложенных на официальном бланке намерений о совместной работе - большой вопрос. Ведь «Сегежа групп» достаточно давно работает на территории области. Кировчанам она известна как Вятский фанерный комбинат, который, по мнению некоторых регио­нальных политиков, пользуется недоступными многим бизнесменам преференциями областных властей. В частности, депутат Законодательного собрания Кировской области Альберт Бикалюк во время обсуждения отчета об исполнении областного бюджета 2022 года отметил общее снижение налоговых отчислений в регио­нальную казну. При этом около 15 процентов недоплаченных налогов, или 1,9 млрд. рублей, приходится на лесную отрасль. Но какое отношение к этому имеет «Сегежа»?

Поясним, «Сегежа групп» входит в состав холдинга АФК «Система», который принадлежит известному в России бизнесмену Владимиру Евтушенкову. Как крупный инвестор бизнес-структура пользуется льготами при приобретении древесины лиственных пород. Издание newsler.ru утверждает, что компания приобретает этот вид леса по 30 - 50 рублей за кубический метр. В настоящее время область заключила два контракта на вырубку порядка 300 тыс. «кубов» лист­венной древесины. Сейчас на горизонте маячит реальная перспектива открытия третьей очереди производства на Вятском фанерном комбинате. С большой долей вероятности, область заключит с «Сегежей» и третий такой контракт. Как говорится, пилите, Шура, пилите.

Для изготовления фанеры используются лиственные породы деревьев. Между тем, по оценкам специалистов, на лесосеках, выделенных «Сегеже», произрастают преимущественно более дорогие хвойные породы. На их долю приходится около 80 процентов. Получается, что дорогую «хвою» «Сегежа» вырубает по цене дешевой «листвы»?

Кстати, по данным того же newsler.ru, вырубленную хвойную древесину компания может продавать либо местным бизнесменам, занимающимся переработкой леса, либо вывозить в другие регионы. При этом налоговые отчисления от такой предпринимательской деятельности «Сегежи» бюджет Кировской области благополучно минуют, оседая в казне других субъектов РФ. В таком случае о каких многомиллионных налогах говорил Александр Соколов?

Стоит отметить, что есть основания предполагать: в будущем кировский лес могут начать вывозить не только в другие регионы, но и в другие страны. В конце 2022 года «Сегежа групп» объявила о намерении начать долгосрочный выпуск облигаций не менее чем на один миллиард китайских юаней. Все расчеты по ценным бумагам компания также намерена проводить в юанях. Таким образом, интерес бизнес-структуры к инвесторам из Китая очевиден. Более того, в октябре 2022 года на российском атомном лихтеровозе «Севморпуть» «Сегежа» впервые отправила груз из Санкт-Петербурга в Китай. Северный морской путь - это кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком. Расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока по нему составляет свыше 14 тыс. километров (для сравнения: через Суэцкий канал - свыше 22 тыс. километров). Практически весь маршрут пролегает через внутренние воды России. А это существенно упрощает многие таможенно-бюрократические процедуры и сводит к минимуму накладные расходы. Также стоит принять во внимание и то, что в 2021 году «Сегежа групп» вырвалась в лидеры по объему лесозаготовок в стране. И, судя по всему, снижать темпы компания не намерена. Так, в конце прошлого года «Сегежа» открыла деревообрабатывающий комбинат в городе Галич Костромской области. А этот регион по праву считается самым «лесным» в центральной части России. Галичский завод также специа­лизируется на изготовлении фанеры, которую импортируют в страны Юго-Восточной Азии, в том числе и в Китай.

Несмотря на то что «Сегежа групп» кажется процветающей компанией, некоторые эксперты считают, что в ближайшей перспективе ей потребуются крупные денежные вливания, чтобы удержаться на плаву. Причин для этого несколько. Из-за санкций «Сегежа» потеряла европейский рынок. А вслед за этим обрушились цены на продукцию компании. Та же фанера подешевела на 30 процентов, бумага упала в цене на 21 процент, стоимость пиломатериалов снизилась на 13 процентов, а клееной балки - на 56 процентов. А вот логистика, напротив, подорожала. Кроме того, некоторые аналитики называют компанию убыточной на операционном уровне. Это значит, что выручка не покрывает расходы на повседневную деятельность. Так о каких миллиардных инвестициях говорит Александр Соколов? Возможно, он имеет в виду доходы от продажи вятского леса в Китай? Но чем тогда схема сотрудничества с «Сегежа групп» отличается от пресловутого «Кировлеса», возвращения которого Соколов неоднократно публично обещал не допустить? Кстати, лесозаготовители области такие параллели уже, кажется, проводят.

Ранее, рассказывая об открытии деревообрабаты­вающего производства в Костромской области, «Наша версия» уже предполагала, что заводы по изготовлению фанеры и картона, принадлежащие российскому миллиардеру Владимиру Евтушенкову, могут быть всего лишь прикрытием для более масштабных планов. Если предположение верно, то и третья очередь Вятского фанерного комбината, и соглашение о сотрудничестве с Кировской областью вполне укладываются в эту схему. Чем закончится чуть ли не бесконтрольная вырубка лесов, догадаться не сложно. Вот только непонятно, почему интересы чьего-то частного бизнеса Александр Соколов подает под соусом развития региона?

«Т Плюс» плюс Александр Невский

В рамках Петербургского международного экономического форума Кировская область и ПАО «Т Плюс» заключили соглашение о сотрудничестве в процессе подготовки к празднованию 650-летнего юбилея Кирова. В частности, энергетики обещали оплатить установку памятника князю Александру Невскому и финансово поддержать благоустройство пространства перед филармонией. Документ подписали губернатор Александр Соколов и генеральный директор «Т Плюс» Александр Вилесов.

Напомним, с инициативой установки памятника святому благоверному князю выступило региональное отделение всероссийской организации «Российское военно-историческое общество». Макет памятника номинально выбирали сами горожане через онлайн-голосование, которое было организовано на сайте администрации Кирова. Горожане могли проголосовать за три предложенных варианта - два пеших и один конный. Еще на этапе обсуждений стало известно, что у инициативной группы будто бы имеется инвестор, который готов оплатить памятник, который изображает князя на коне. Однако по итогам опроса победил один из «пеших» образов.

Несмотря на отсутствие мецената, готового дать денег на монумент Александру Нев­скому, дума Кирова одоб­рила установку памятника на площади Революции перед зданием Вятской филармонии имени П.И. Чайковского. В ходе парламентских дебатов стало ясно, что то, как будет выглядеть изваяние Невского, никому не известно. Макет-победитель дает лишь общее представление о скульптуре. Кроме того, депутат Денис Ерохин усомнился в честности голосования на сайте мэрии. По его словам, в ходе опроса были выявлены странные факты: за минимальный срок, чуть ли не в секунды, в какой-то момент появилось порядка 200 голосов.

Кстати, ранее говорилось том, что памятник Александру Невскому обойдется примерно в 30 млн. рублей. Позже появилась другая цифра - 50 млн. рублей. А издание newsler.ru и вовсе утверждает, что памятник может стоить 120 млн. руб­лей. Таким образом, конкретный размер «инвестиций» «Т Плюс» в праздничный сувенир для Кирова широкой общественности пока не известен. Зато понятно, что доходы энерго­сбытовой компании складываются из тех денег, которые население платит за электроэнергию, тепло и горячую воду. Между тем еще в мае в Кирове поползли слухи о том, что энергосбытовая компания «ЭнергосбыТ Плюс» будто бы собирается поднять тарифы на электроэнергию для населения на пять-шесть процентов. Пока энергетики эту информацию никак не прокомментировали.

Источник: региональный проект в Кировской и Нижегородской областях общероссийской газеты независимых журналистских расследований «Наша версия».