Госдума взялась за «коммуналку». Этой зимой отопительный сезон будет проходить по новым правилам
ЖКХ
Фото: пресс-служба АО "Омск РТС".
Зима 2023 - 2024 годов стала кошмарным сном для коммунальных служб России, с проблемами такого масштаба они не сталкивались последние 20 лет. Аварийные отключения домов от тепла прокатились, как ком, по многим регионам страны: с востока на запад - от Магадана до Санкт-Петербурга - и с севера на юг, от Карелии до Краснодарского края. Резонанс коммунального бедствия оказался таким, что в дело вынужден был вмешаться Президент РФ Владимир Путин.
Глава государства поставил задачу разработать действенный механизм снижения аварийности на тепловых сетях и избавить граждан от перспективы замерзнуть в своих квартирах. И депутаты Государственной думы незамедлительно отреагировали на поручение президента.
В начале апреля в первом чтении был принят закон о введении для органов местного самоуправления обязанности по надлежащей подготовке к отопительному периоду. Как пообещал председатель Госдумы Вячеслав Володин, этот закон «будет оперативно подготовлен ко второму и третьему чтениям, чтобы его нормы вступили в силу до наступления осени и первых заморозков».
Что же принесет этот закон Кировской области?
Фото: ktv-ray.ru.
С упором на муниципальную власть
Законопроект, принятый в первом чтении Госдумой, вносит поправки в Федеральный закон «О теплоснабжении».
Законодательная новация направлена на повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, обеспечение готовности к отопительному периоду муниципальных образований, теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии. В этой связи уточняются полномочия Правительства РФ, органов власти и местного самоуправления в сфере теплоснабжения.
Так, за Правительством РФ закрепляются полномочия по установлению критериев надежности теплоснабжения потребителей. В случае если эти критерии не достигнуты, обеспечить их должны будут теплоснабжающие и теплосетевые организации в установленные сроки.
За Минэнерго закрепляются полномочия по утверждению правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, а также по утверждению схем теплоснабжения поселений, городских округов, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения.
Готовность же к отопительному периоду должна быть обеспечена самими муниципальными образованиями, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения.
Сейчас муниципальные власти в ответе лишь за проверку готовности к отопительному сезону. Но после принятия закона они должны будут к тому же контролировать выполнение обязательств теплоснабжающими и теплосетевыми организациями и оценивать готовность к отопительному сезону.
На теплоэнергетиках лежит обязанность проводить наладку своих сетей, обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, качество теплоносителей, безаварийную работу объектов теплоснабжения и надежное теплоснабжение потребителей. Кроме того, закон, после принятия, обяжет эти организации создавать резервные системы теплоснабжения, чтобы в случае аварий можно было обеспечить оперативное переподключение от одной системы к другой.
Уточнение полномочий правительства, федеральных органов власти и местного самоуправления необходимо для того, чтобы разделить зоны ответственности и не допускать бюрократических проволочек при решении ситуаций с некачественным теплоснабжением.
Однако в новом законопроекте содержатся и подводные камни. Как считает Минюст РФ, который дал заключение на данный нормативный акт, наделение новыми полномочиями органов местного самоуправления может привести к рискам дополнительных расходов федерального и местного бюджетов, а объем предстоящих расходов теплоснабжающих и теплосетевых организаций и вовсе неизвестен.
Фото: ktv-ray.ru.
Где тонко, там и рвётся
«Вятский край» недавно писал о том, что Кировской области удалось без ЧП пройти отопительный сезон 2023 - 2024 годов. Но это скорее удачное стечение обстоятельств, чем результат планомерной работы правительства области и муниципальных властей по улучшению качества систем теплоснабжения.
Впрочем, опыт работы сферы ЖКХ этой зимой был небесполезным. Он показал, что главные проблемы отопления домов находятся не в Кирове, а в районах области. И положение там аховое.
Во-первых, как показало недавнее обсуждение в КОГУП «Облкоммунсервис» на заседании профильного комитета Заксобрания, очень сложно обстоят дела с муниципальными котельными. Износ последних очень высок. Выполнять свои обязательства по обеспечению теплом они не в состоянии: нет денег на закупку топлива. Поэтому в целях недопущения срыва отопительного сезона региональное министерство энергетики и ЖКХ «перепихивает» их в КОГУП «Облкоммунсервис», которое само по финансовым показателям находится в крайне бедственном положении. Не случайно депутат Заксобрания Дмитрий Русских назвал состояние этого предприятия лакмусовой бумажкой всей системы областного ЖКХ.
Ужесточение требований к муниципалитетам по организации и прохождению отопительного сезона, которое прописано в новом законе, повлечет увеличение расходов местной власти при отсутствии источников пополнения бюджета. Как следствие - эти обязательства придется брать на себя региональной власти. Но потянет ли дополнительную нагрузку областной бюджет?
Во-вторых, часть (и по количеству населения - значительную) населенных пунктов, в частности Яранск, Советск и Котельнич, до последнего времени отапливало «Коммунэнерго». Сейчас оно балансирует на грани банкротства. Нынешней зимой выполнение этим предприятием своих обязательств по отношению к населению было обеспечено только за счет областного бюджета. Министерство энергетики и ЖКХ заливало пожар деньгами. Но вечно так продолжаться не может.
У областных чиновников нет плана действий в случае краха предприятия. Они даже не изымают у него котельные за долги. Муниципальная же власть повлиять на процессы никак не способна. И здесь можно возлагать на неё какие угодно обязательства, они всё равно останутся невыполненными.
В-третьих, многие МУП и мелкие частники, которые отапливают населенные пункты области, не имеют достаточно средств, чтобы обеспечить резервные системы подачи тепла в дома. Кто возьмет на себя эти затраты?
Не до планов
Таким образом, новый законопроект, который приняла в первом чтении Госдума, - вещь, конечно, нужная и насущная. И появился он не просто так. Но его реализация требует изменения практической работы на местах - изменения подходов к организации отопительного сезона, перестройки взаимоотношений между муниципальной властью и региональной, а региональной - с теплоснабжающими организациями. Это должны быть системные перемены. Но откуда они возьмутся, если у регионального министерства энергетики и ЖКХ нет перспективной программы работы хотя бы на три - пять лет вперед?
Пока же министр энергетики и ЖКХ Владимир Климентовский и его подчиненные умеют работать лишь в режиме пожарной команды и кардинально менять сложившуюся систему не собираются.
Иван ТРОФИМОВ.
По новому закону муниципалитеты должны оценивать готовность к отопительному сезону и контролировать теплоснабжающие и теплосетевые организации.
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