Города без школ и детсадов. Российские регионы решают проблему строительства соцобъектов на новых городских территориях

Фото kirov-portal.ru.

Губернатор Кировской области на очередной прямой линии в очередной раз пообещал кировчанам снижение цен на жильё. По его словам, это произойдёт не сразу, а когда застройщики возведут побольше жилых домов. Предложение квартир, по мнению главы региона, вырастет, цены упадут. В общем, Адам Смит (создатель классической политэкономии, живший в XVIII веке) в чистом виде.

С таким знанием экономики, которое демонстрирует губернатор, можно далеко уехать. Вплоть до того, что в погоне за высокими показателями по сдаче жилья на областной и местный бюджеты ляжет дополнительная нагрузка по обеспечению застроенных микрорайонов социальной инфраструктурой. А это весьма повлияет на финансовую устойчивость региональной власти.

Вот только в нескольких регионах России против такого подхода уже активно выступила прокуратура. Впрочем, обо всём по порядку.

Решения нет

Как отмечает «Российская газета», в стране наметился нестандартный тренд в строительной сфере: уже более чем в 40 крупных городах РФ стройки останавливаются. Городские власти приостановили или существенно ограничили выдачу разрешений на строительство. А всё потому, что застройщики, обеспокоенные исключительно набиванием собственных карманов, совсем не думают о людях, которые будут жить в новых домах. Ни школ, ни детсадов, ни поликлиник, ни пожарных депо они возводить не хотят. И прокуратура обратила внимание мэров на это безобразие. А те, в свою очередь, прикрыли «аттракцион неслыханной щедрости» в виде раздачи направо и налево разрешений строительным фирмам.

Сейчас в большей части регионов, где идет активное строительство жилья, на уровне исполнительной власти, надзорных органов и непосредственно бизнеса ведется диалог в поиске компромисса - какую часть социальной нагрузки может на себя объективно взять тот или иной муниципалитет. И пути решения отличаются от муниципалитета к муниципалитету.

В Омске, например, городская прокуратура объявила мэрии предостережение о недопустимости выдачи разрешений на строительство многоэтажек, не обеспеченных социальной инфраструктурой на момент предполагаемого ввода в эксплуатацию. По словам застройщиков, департамент архитектуры и градостроительства Омска уже приостановил выдачу разрешений на строительство жилья.

Омские строители выступают против подобной социальной нагрузки. Они пугают власть и граждан, что переложат часть возросшей стоимости нового жилья на плечи новоселов. Один из вариантов, который сейчас бурно обсуждается в мэрии, - ввести для застройщиков сбор в шесть процентов на строительство социальной инфраструктуры. Как это скажется на цене «квадрата», пока не ясно.

В Новосибирске, так же как и в Омске, с октября прошлого года из-за нехватки соцобъектов не были выданы разрешения на строительство свыше 300 тысяч кв. м жилья. В списке объектов, которые нужно построить незамедлительно, - семнадцать школ. Это уже сформировавшийся дефицит, на устранение которого требуется 30 миллиардов рублей. Городской бюджет такими средствами не располагает. Пока единственное, о чём мэрии удалось договориться со строителями, - разделить финансовую нагрузку пополам.

Аналогичные проблемы наблюдаются в Геленджике, Сочи и других городах. Над их решением активно работают в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Екатеринбурге. В каждом городе разработан свой вариант выхода из тупиковой ситуации.

На почве «социалки»

В Кирове с созданием социальной инфраструктуры в новых микрорайонах тоже далеко не просто. Строители неохотно идут на расходы, которые не приносят им прибыли. И за благополучие своего кармана бьются ожесточенно. За примерами далеко ходить не надо.

Кто не помнит, как в 2021 году крупнейшие кировские застройщики поссорились с прежним региональным руководством. Причиной конфликта там как раз и выступало внесение изменений в документацию комплексного развития территорий (КРТ), в которой прописывалось строительство в таких зонах социальных объектов (школ, детсадов, пожарных депо, поликлиник и пр.). Строители посчитали эти требования избыточными, а губернатор Игорь Васильев не пошел у них на поводу. Более того, на встрече с представителями строительного бизнеса в апреле 2022 года он публично отчитал их за занятую позицию.

- Людям нужно лечиться, водить детей в школу. Ни хрена этого нет! Вот ваши результаты работы, вот они, налицо! - обрушился тогда губернатор на строителей. - Застроены микрорайоны... Расскажите мне, что там есть? Людям есть где полечиться? Детям есть где получить дополнительное образование? Квартиры удобные, офигенные - окно в окно! С вами о чём ни говоришь, вам ничего не надо: переселение - не надо, дети-сироты - не надо. А что надо? Карман свой набить только? Больше ничего не надо?

И с таким эмоциональным взрывом губернаторского недовольства нельзя было не согласиться. Мало того что застройщики не хотели возводить соцобъекты в новых микрорайонах, так они еще стали игнорировать конкурсные процедуры на новые школы, которые нужно было строить в рамках нацпроекта «Образование». Игнорировали и конкурсы на строительство жилья для детей-сирот и переселенцев из ветхих домов. Устроили, если можно так выразиться, итальянскую забастовку. В ответ городская администрация перестала выдавать разрешения на строительство новых домов.

И тут нужно отметить два момента. Во-первых, все новые требования к КРТ, которые были введены в Кирове в 2021 году, опирались на нововведения, принятые на федеральном уровне. Поэтому городская власть и поддержавшее её областное руководство не несли отсебятину (хотя в проплаченных строительным лобби материалах региональных СМИ всё подавалось именно так).

Во-вторых, консолидированная позиция строителей по отношению к затратам на социальную сферу сложилась не вчера, и даже не позавчера. Например, гендиректор фирмы «Маяковская» (одновременно сопредседатель реготделения «Народного фронта») Дмитрий Сергеев в интервью «Кировской правде» за три года до введения новых требований к КРТ даже хвастался, что при комплексном развитии территории бывшего завода «Крин» его организация выделила лишь встроенное помещение под детсад на 50 мест. И с такими «тратами» (но не более) он был согласен, как, впрочем, и другие застройщики, которые его поддержали.

В том же интервью Сергеев также признался, что даже в случае снижения продаж новых квартир застройщики ни за что не пойдут на снижение цены квадратного метра, а оставят непроданную недвижимость «до лучших времен», когда ее можно будет выгодно реализовать.

Так что «бунт на корабле» был инициирован теми, кто выступил против даже не городских требований, а федеральных нововведений. Хотя подан был этот демарш как локальный конфликт.

Посидели, договорились

Если Васильев пытался воздействовать на строительный бизнес с позиции силы, то его преемник в лице нынешнего губернатора решил с застройщиками договориться «по-тихому». О чём говорили высокие переговаривающиеся стороны, никому из широкой публики не известно. Но глава региона победно рапортовал, что конфликт исчерпан.

Сегодня, действительно, в новых микрорайонах стали появляться и школы, и поликлиники, и другие необходимые людям объекты. Недавно, например, была запущена в эксплуатацию поликлиника в слободе Курочкины, которую построил «Кировспецмонтаж». Хотя последний и раньше держался в стороне от конфликта с действующей властью, понимая, что плетью обуха не перешибешь.

Да и Кировский ССК осознал, что строить социальную инфраструктуру при комплексном развитии территорий придется. Не случайно при застройке микрорайона № 13 в Урванцево фирма будет возводить также детсад и школу.

Но в связи с этим возникает вопрос: а стоило ли нашим строителям поднимать бурю в стакане воды по поводу новых требований к КРТ? И насколько этот скандал носил личностный и политический характер?

Правда, есть и иной вопрос: как нынешний глава региона будет обуздывать аппетиты застройщиков, которые существенно задрали цены на жильё в новостройках (в том числе включив в них расходы на строительство социальной инфраструктуры)? Пока ответа на эти вопросы нет.

Но одно можно сказать точно: на «невидимую руку рынка» в случае с ценой на «квадрат» жилья рассчитывать не выйдет. Как бы ни вспоминал при этом наш губернатор догматы Адама Смита про спрос и предложение.

Иван ТРОФИМОВ.