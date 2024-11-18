Город обрёл главу

В понедельник, 11 ноября, закончилось безвластие во втором по величине городе Кировской области - Кирово-Чепецке. На внеочередном заседании гордумы депутаты избрали нового главу города - им стал Сергей Завьялов.

Напомним, кризис местного самоуправления обострился в Кирово-Чепецке в июле этого года, после гибели четырехлетней девочки в результате падения крупной ветки. В смерти ребенка горожане винили непосредственно дуумвират главы Кирово-Чепецка Елены Савиной и главы горадминистрации Ольги Зыкиной, который, по мнению активистов, окончательно развалил коммунальное хозяйство, что и привело к трагедии. Жители города тогда собирали подписи за отставку обеих руководительниц, но в отставку подала только глава администрации, да и то после указания, прозвучавшего из уст губернатора Кировской области. Глава региона на еженедельном совещании в облправительстве заявил, что Ольга Зыкина должна «незамедлительно уйти в отставку».

Через два дня после совещания, 7 августа, на вне­очередном заседании Кирово-Чепецкой городской думы в присутствии министра внутренней политики Кировской области Дениса Иконникова депутаты досрочно прекратили полномочия Ольги Зыкиной в соответствии с поданным ею заявлением.

Последующие три месяца Кирово-Чепецк жил без главы администрации. А 31 октября остался вовсе без единого первого лица: глава города Елена Савина досрочно сложила полномочия, и ее заявление было утверждено гордумой. Савина отметила, что решение приняла еще в сентябре, но оставалась на посту, поскольку «важно было довести до конца ряд проектов и обеспечить устойчивое развитие новым начинаниям». Экс-глава продолжает деятельность в качестве депутата от 17-го избирательного округа.

Полное безвластие продлилось десять дней. Как сказано выше, 11 ноября депутаты Кирово-Чепецкой городской думы избрали главу города.

Согласно уставу, глава муниципального образования избирается из состава думы на срок ее полномочий. Депутат Александр Байдин предложил кандидатуру Сергея Завьялова, депутата от 20-го избирательного округа, других предложений не поступило. За предложенную кандидатуру проголосовало 18 депутатов, против - один.

Сергей Завьялов поблагодарил коллег за доверие и сказал: «Следующий год юбилейный, поэтому работа предстоит очень большая. Уверен, что при поддержке команды депутатов городской думы, депутатов Законодательного собрания, правительства Кировской области мы сможем добиться достойных результатов».

К присяге нового главу должны привести 19 ноября.

А до того новоизбранный мэр побывал на аудиенции у губернатора, который по итогам встречи написал в телеграм-канале: «…его кандидатуру поддержали однопартийцы из «Единой России», представители ключевых предприя­тий города и общественность. Обсудили с Сергеем Валерьевичем перспективные задачи. Важнейшие - настройка работы в осенне-зимний период и подготовка к юбилею Кирово-Чепецка. Также Сергей Завьялов попросил поддержки в подборе кандидатов на должность главы администрации. Поможем».

Егор ГОРОХОВ.

Фото Кирово-Чепецкой городской думы.