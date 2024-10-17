Город глазами художника

Первый день октября я отпраздновала в библиотеке имени А.И. Герцена на выставке «Вятка. Город впечатления. Версия 3» (12+).

Эта выставка работает в рамках выставочно-просветительского проекта «Сказки и образы современной Вятки», который включает в себя серию передвижных выставок, цикл образовательных мероприятий, открытых лекций, мастер-классов и многое другое. Проект является победителем конкурса общественных инициатив «Город добрых соседей» и финансируется из бюджета г. Кирова. Итогом проекта стало издание книги «Вятка. Город впечатления» с картинами и сказками. Литературные произведения сочиняли посетители выставок и мастер-классов - как писатели, так и студенты.

Таким разным, ярким и сказочным представлен Киров на полотнах вятского живописца, члена Союза художников России Дмитрия Патрушева. Ровно в шесть вечера в интерактивном зале Герценки собрались интересующиеся искусством люди. Своё путешествие в мир живописи мы начали с картины «Вятушка». Её создание, как рассказал Дмитрий Викторович, происходило в грустное и тоскливое время года - осенью. «Нам надо было убирать сад, на носу были заморозки. Мы готовились к приближению зимы», - вспоминает художник. Очаровавшись единственным уцелевшим от зимних холодов кустом петунии, мастер решил запечатлеть его на полотне. Дмитрий Викторович вернулся к этой картине спустя время. Художник взглянул на свою работу, и тут его осенило: «Так это же Вятушка!» Орнаменты сложились чудесным образом, напоминая роспись дымковской игрушки. «Меня за собой повела работа. Я решил сделать белый фон и лишь на задний план добавил тени», - рассказывает живописец.

Город - это место, объединяющее на своих просторах историю. Здесь воедино сплетаются прошлое, настоящее и будущее. Вот и на картине 1998 года «Уходящая Вятка» изображён старый деревянный дом, который до недавнего времени стоял на улице Дерендяева. Патрушев написал её для себя, но потом, найдя в папке через несколько десятилетий, понял, что необходимо показать картину на выставке. Такие работы схожи с машиной времени. Смотришь на них через несколько лет - и снова окунаешься в воспоминания и мысли.

Между прочим, Дмитрий Патрушев успевает совмещать творческую деятельность с преподавательской. Дмитрий Викторович - старший преподаватель кафедры дизайна и изобразительного искусства ВятГУ. И в его практике бывали случаи, когда создание картин происходило во время учебных занятий. Пример тому - пестрящая яркими красками картина «Промзона». К этой работе Ксения Кобликова написала сказку о взрослых мыслях «Плач реки».

С поистине уникальными работами можно познакомиться на выставке. Вот на стене висит картина «Вятка. Старый порт». Написана маслом на холсте в 2019 году. Интересна она тем, что выполнена в рамках проекта Союза художников России. Перед живописцами стояла непростая задача: написать картины по чёрно-белому снимку фотографа Сергея Лобовикова. «Я не стал прорабатывать детали, чтобы не уйти в самодеятельность», - говорит Патрушев. Особое внимание он уделил изображению воды и её ряби, показав это лёгкое водное волнение.

Мы приблизились к картине «Маленький красный домик». На улице Ленина рядом с антикварным магазином стоит зажатый стенами двух других зданий красный домик. Это строение - не что иное, как одна из изюминок города. Где ещё в Кирове можно увидеть такой дом, построенный на западный манер? И Патрушев любит замечать такие необычные детали в облике города.

С середины сентября меня не покидала мысль: «Как бы хотелось сходить в ботанический сад! Насладиться ароматами растений, увидеть их расцветающие бутоны». Благодаря замечательной картине «Ботанический сад» я смогла переместиться в лето, когда тёплый ветерок дует в лицо, а над головой - ясное голубое небо. Эту картину художник написал в День города - 12 июня 2017 года. «Я решил показать обстановку вечернего ботанического сада», - поясняет Патрушев. В итоге картина получилась тёмной, но с перемежающимися проблесками. Только сумрак и цветы передают атмосферу того июньского вечера.

Картин на выставке много. Каждая способна найти отклик в сердце зрителя. Бывало ли у вас такое, что вы смотрите на картину и будто бы слышите её? Словно вы оказались внутри сюжета. Взгляните на работу под названием «Цвета и звуки». Я удивилась, увидев картину: «Когда художник успел её написать? Сегодня 1 октября. Фейерверк был в двадцатых числах сентября…» Дмитрию Патрушеву с точностью удалось изобразить те краски, которые расплылись на ночном небе Кирова в день юбилея. Вот только картина была написана пять лет назад. Патрушев говорит, что ему всегда хотелось живописно изобразить залпы, от которых замирает сердце.

Конечно, нельзя говорить о Вятке, не вспомнив о её величественных соборах. «Невидимые крылья Вятки» - так называется ещё одна часть экспозиции, посвящённая церквям нашего города. Потрясающе изображён Спасский собор. В окружении мелких парящих цветных капелек живописец показал величественный светящийся собор, убрав, по своему замыслу, «лишние» архитектурные объекты, находящиеся возле храма.

Студенты подвигли художника на создание картины с изображением цветов у стен храма. «Однажды мы с одной из групп совершили путь в несколько километров, написали множество этюдов, но студентам всё было мало. Они захотели зайти на территорию Трифонова монастыря». Пока молодёжь не покладая рук работала, преподаватель запечатлел красоту растений в работе «У храма».

Встреча заканчивалась, но мы с Дмитрием Викторовичем ещё немного пообщались. Я спросила у него обо всех тонкостях создания сказок к картинам.

- Дмитрий Викторович, я правильно понимаю, что сначала создаётся картина, а потом по ней пишется сказка?

- Да, мы пришли к такой концепции. В далёком 2007 году по нескольким моим картинам на виртуальной галерее написали сказки. У людей, посмотревших работы, родилось вот такое творчество. Обычно текст иллюстрируют, а у нас наоборот: сказка по картине.

- Когда же мы сможем увидеть книгу?

- Презентация состоится 18 октября в Герценке. Книга выходит в необычном формате художественного путеводителя. В ней можно посмотреть картины с видами Кирова, почитать и даже послушать сказки, которые читают актёры театра кукол имени Афанасьева.

- Какие советы вы можете дать будущим художникам?

- Берегите в себе моменты вдохновения. Участвуйте в конкурсах. Показывайте свои работы публике. У вас всё получится!

Ксения АФАНАСЬЕВА.

Фото автора.