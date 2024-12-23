Гордума проголосовала за изменение названий семи улиц в Кирове

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19 декабря на пленарном заседании Кировской городской думы завершился спектакль под названием «возвращение улицам Кирова исторических наименований». Всего к переименованию было представлено семь улиц, голосование проводилось по каждой из них отдельно.

Дума большинством голосов проголосовала за принятие положительного решения. Из 33 присутствовавших депутатов только двое (а по двум улицам трое) голосовали против, пять-шесть человек воздержались.

Идея заняться таким делом в нелёгкое для страны, региона и Кирова время возникла совсем недавно. Всего пару с небольшим недель назад. Можно даже сказать, что она выпрыгнула, как говорят в народе, «как чёрт из табакерки».

Но за этот непродолжительный срок горадминистрация успела собрать мнения не только жителей Кирова, а также зачем-то населения районов области. После чего в спешном порядке вопрос был вынесен на обсуждение депутатов с последующим принятием решения.

По непроверенным слухам, за идеей переименования кировских улиц стоит первое лицо области, а потому позиция «партии большинства», региональное отделение которой он возглавляет, была изначально понятна, так же как был ожидаем исход. Об этом писали в соцсетях, на это же намекали в ходе обсуждения вопроса отдельные городские депутаты.

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Результаты «опроса мнения горожан» представил на заседании думы глава администрации города Вячеслав Симаков. По его словам, более 70 процентов опрошенных высказались за переименование кировских улиц.

На заседании думы по данному вопросу разгорелась бурная дискуссия, хотя на итоги голосования она никак не повлияла. Коммунисты в лице Михаила Кремлёва и Анастасии Воробьёвой выступили против, обосновав свою позицию спорностью проведённого чиновниками горадминистрации опроса. По мнению представителей КПРФ, опрос был проведён с нарушениями и не отражает мнение жителей города. Депутаты от ЛДПР в лице Дениса Ерохина и Владимира Малкова высказывались за. Малков честно признался, что позиция его фракции основана на мнении вождя партии Владимира Жириновского, который был против коммунистов. Эсеры, как объяснил Александр Никулин, раскололись, а потому решили воздержаться. И только «Единой России», благодаря её легендарной «партийной дисциплине», удалось сохранить монолитность рядов и выступить единым фронтом.

К слову сказать, думские единороссы пожаловались, что вопрос переименований кировских улиц был «излишне политизирован». Хотя сходство того, что произошло на днях в думе, с тем, что происходило и происходит на Украине в порядке борьбы с советским наследием, очевидно. Избежать этого было можно. Стоило изменить лишь формулировку «возвращение исторических названий» на более нейтральную. А то получается, что дореволюционное название - историческое, а советское - антиисторическое. Но логика не самая сильная сторона кировских представителей «партии власти».

Таким образом, по итогам думского голосования улица Карла Маркса станет Владимирской, Володарского - Никитской, Урицкого - Успенской, Розы Люксембург - Морозовской, Дерендяева - Всесвятской, Горбачёва - Альберта Лиханова, а Карла Либкнехта - Защитников Отечества.

Изменения вступят в силу с середины 2025 года. Именно такой срок горадминистрация определила для себя на «усушку и утруску», то есть на завершение всех необходимых подготовительных мероприятий.

Артём ОБЛОМОВ.