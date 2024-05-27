Голосующих становится меньше

В Кировской области завершилось голосование за объекты благоустройства, которые будут отремонтированы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Кировской области Владимир Климентовский, в этом году в голосовании приняло участие рекордное число жителей области: 135 тысяч человек из 54 муниципальных образований.

Для благоустройства был выбран 61 объект, работы там начнутся в 2025 году. Конкретные сведения об объектах можно найти на сайте 43.gorodsreda.ru.

Так, в Кирове по итогам голосования 2024 года среди территорий-победителей можно назвать овраг Засора, Филейский парк, аллею на ул. Космонавта Владислава Волкова и ряд других объектов. В Омутнинске победил проект благоустройства скейт-парка в молодёжном парке на ул. Коковихина. В Лузе обустроят городской пляж на ул. Боровицкая.

Но всё вышеназванное начнут ремонтировать только в следующем году. Однако и в этом году планы по благоустройству немалые. В 2023-м в рамках проекта «Комфортная городская среда» было выбрано 46 общественных пространств. Все контракты на приведение этих зон в порядок уже заключены. А кое-где, как сказал Владимир Климентовский, работы уже начались.

И вот тут нужно вспомнить о том, что нацпроект по благоустройству городских пространств был запущен еще в 2019 году, а с 2021-го жители сами стали выбирать зоны городов и поселков, которые нуждаются в уходе более, чем прочие.

Люди активно отреагировали на новшество с голосованием. Так, в 2021 году в нём приняли участие свыше 150 тысяч человек. Вот только потом этот энтузиазм начал угасать. И, как можно убедиться, в этом году число проголосовавших оказалось ниже.

Можно предположить, что люди посмотрели на то, как реализуется проект (например, в парке им. С.М. Кирова в областном центре), и сделали соответствующие выводы.

Хотя, как говорит Владимир Климентовский, дело обстоит как раз наоборот.

- Число проголосовавших у нас растёт, - утверждает он. - Если сравнивать с цифрами прошлых лет, то ранее у нас в среднем принимало участие 80 - 90 тысяч человек. В этом году - 135 тысяч.

И эти слова лишний раз подтверждают тот тезис, о котором не раз писал «Вятский край»: верить докладам чиновников можно не всегда. А для случаев, подобных динамике числа проголосовавших в Кировской области, даже термин особый появился - «отрицательный рост».

Впрочем, министерство, которое возглавляет Климентовский, не впадает в уныние. Чтобы цифры участия граждан в голосовании не падали так уж сильно, чиновники подключили к этому делу волонтеров. Каждый житель Кировской области, который принимал участие в выборах Президента РФ, мог их видеть на избирательных участках, и не только понаблюдать за работой добровольцев, но и подойти к ним и отдать свой голос за территорию, которая нуждается в благоустройстве (согласно списку).

Более того, чиновники из министерства энергетики и ЖКХ проявили инициативу и при помощи ассоциации «Совет муниципальных образований Кировской области» провели опрос жителей шести городов региона, в числе которых были Киров, Кирово-Чепецк, Слободской, Котельнич, Омутнинск и Вятские Поляны, по вопросам реализации проекта «Комфортная городская среда». Как отметил глава ассоциации Андрей Макаров, результаты этого опроса лягут в основу анализа результативности проекта.

Интервьюерам удалось опросить 142 тысячи горожан. И, как показали результаты, выяснилось: люди плохо знают, что происходит в их собственных населенных пунктах и каковы планы местной власти по благоустройству общественных пространств. В частности, жители Слободского хотели бы видеть обустроенным городской парк, хотя его и так приведут в порядок в этом году: заявка городской администрации на это уже одобрена в рамках федерального проекта благоустройства малых городов и исторических поселений.

Таким образом, сотрудникам министерства энергетики и ЖКХ есть еще над чем работать. А для успеха им нужно просто перестать выдавать желаемое за действительное и сосредоточиться на решении реальных проблем. Может быть, тогда люди поверят в обещания и вновь станут активнее голосовать за благоустройство своих населенных пунктов.

Иван ТРОФИМОВ.