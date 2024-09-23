Голь на выдумки хитра

Коллекцию сомнительных титулов Кирова вроде «столицы рассветов», «новогодней столицы» или «территории детства» пополнил титул «ворота русского Севера». Об этом впервые услышанном кировчанами понятии торжественно, на всю страну, объявил губернатор Кировской области в рамках выставки «Россия» на ВДНХ в декабре прошлого года. Впрочем, откуда возникло это определение, какова его историческая подоплёка, губернатор не пояснил. Киров самопровозглашён воротами севера, и точка.

Спустя полгода для пущей убедительности на фестивале «Будущее в цветах» была представлена экспозиция «Ворота русского Севера». В презентации сообщили, что инсталляция - это «олицетворение одного из стольных городов Древней Руси. Ворота олицетворяют бесконечный опыт местности, исторических подвигов, двигая нас во временных пространствах из прошлого в будущее».

Трудно сказать, что имел в виду автор под «бесконечным опытом местности». видимо, глядя на композицию, другого порядка слов не нашёл. Как не нашла экспозиция отклика в сердцах и умах кировчан. Многие тогда её сравнили со склепом или с чем-то подобным.

«Это точно про русское зодчество? Почему серый цвет? Почему они (ворота. - ред.) похожи на гранит или пластик? Почему это всё выглядит не как ворота, а как надгробие, причём из «лихих 90-х», - возмутился руководитель медиахолдинга Роман Данилин, подчеркнув, что с ним согласны и другие представители бизнес-сообщества.

Минуло ещё полгода, и местная власть, учтя прежние уроки, отошла от серого цвета. На этой неделе на площади у памятника Степану Халтурину, недавно переименованной в Спасскую, воздвигли самый креативный памятник гигантомании в Кирове - шестиметровые фанерные ворота. Логику выбора их месторасположения также не донесли до народа. Впрочем, после размещения полководца Александра Невского на бывшей площади Революции (спешно переименованной в его же честь) напротив здания филармонии имени Петра Ильича Чайковского оно того и не стоило.

Все дороги ведут в… Вологду

Чтобы понять, куда ведут кировские ворота со Спасской площади, разберемся с понятием «Русский Север». Принадлежность того или иного региона к Русскому Северу не является общепринятой. Это скорее историко-культурное понятие, чем географическое или административное. Однако общепринято относить к этому понятию истинно северные регионы - Республику Коми, Архангельскую и Мурманскую области, Ненецкий автономный округ. На западе в понятие Русского Севера входит и часть Ярославской области, а ещё - граница Вологодской. В прошлом к Русскому Северу относилась и Вятская земля, и даже Пермский край.

Географическое расположение Вологодской области, соседствующей с тремя (а если учитывать и Вятку, то с четырьмя) северными регионами, позволило ей закрепить за собой право быть «воротами на север» уже очень давно.

В путеводителях по Вологодской области значится: «Вологда - это истинный центр Русского Севера, сердце, которое бьется в ритме истории и культуры. Город стал важнейшим железнодорожным узлом, соединив Москву и Санкт-Петербург с огромным северным регионом. Благодаря этой роли, Вологда стала не только транспортным хабом, но и важнейшим культурным центром. Это открыло новые возможности для развития северных регионов, позволило укрепить связи между ними и ускорило экономическое развитие. Благодаря железной дороге, Вологда стала воротами на север, объединив разрозненные территории в единое целое. Вологда стала центром торговли, культуры и образования для всего Русского Севера».

В данном случае не так важно разобраться с историческими корнями и с тем, со стороны какого региона городить новые ворота, важно, что бренд уже закрепила за собой другая область. Присвоение звания «ворота русского Севера» не несёт для Вятки никакого профита в виде каких-либо привилегий от федерального центра или финансовых потоков. А значит, будет использоваться именно в качестве бренда. Чужого.

Туристический бренд, но чей?

Уже почти 15 лет по инициативе областного правительства в Вологде ежегодно проходит межрегиональная выставка туристического сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера».

С 2001 года благодаря этой выставке вологжане формируют устойчивый туристический поток в районы Вологодской области. В процесс втянуто огромное количество участников - представители туриндустрии, российские и зарубежные туроператоры, мастера народных художественных промыслов Вологодской области и регионов РФ, российские и зарубежные инвесторы, предприятия сферы туризма, услуг и гостиничного бизнеса, учебные заведения, представители бизнеса Вологодской области и территорий страны. Это позволяет утверждать, что с термином «ворота Севера» и с тем, за каким регионом он уже устойчиво закрепился, знакомы тысячи или даже сотни тысяч людей по всей России.

Помимо этого, многие годы туроператоры продают тур под звёздочкой «хит» и с названием «Ворота Русского Севера». В маршрут входят такие населённые пункты, как города Рыбинск (Ярославская область), Вологда, Череповец и Кириллов (Вологодская область), сёла Нелазское, Ферапонтово, Горицы (Вологодская область). Как видим, Киров в этом списке отсутствует.

Историческая ремарка

История Вятской земли также не даёт нам намёка на именование её воротами куда-либо, будь то север или юг. До заселения Вятской земли русскими людьми связи Руси с Приуральем и Западной Сибирью шли помимо Вятки - или севернее её, через Двинскую землю, Пермь и Печору, или южнее, через Волжскую Булгарию и землю башкир. После же образования русской колонии на Вятке возник новый удобный путь из коренных русских земель через Вятскую землю и Пермь на Урал и в Сибирь, и этот путь использовался наряду со старыми, давно известными путями.

Как баран на новые ворота

Бессмысленная череда празднеств, присвоение званий, установка лишних памятников в дотационном регионе, официально зачисленном на федеральном уровне в десятку худших в стране, сегодня никак не воспринимается со знаком плюс.

Тут больше подходит знак вопроса. Что это: чрезмерное стремление хорошо выглядеть в глазах окружающих, потребность в подтверждении своего превосходства или что-то иное? Невольно вспоминается Фаина Раневская с гениальной фразой: «сколько фасад ни штукатурь, а канализация всё равно старая».

Л. СЕМЁНОВА.