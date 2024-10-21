Гипс и картон, денег вагон. Ответ на ответ

На прошлой неделе «Вятский край», основываясь на публикациях газеты «Центр города», рассказал о возведении в Слободском новой входной группы в городской парк.

Прежнее бетонное ограждение было снесено, а на его месте построено некое мрачное сооружение, больше похожее на дот, мавзолей или гигантскую остановку общественного транспорта. Более того, выяснилось, что конструкция новых ворот вовсе не капитальная - она изготовлена из гипсокартона, прикреплённого к металлическому каркасу. Но цена контракта, включающего разборку старых конструкций и возведение нового объекта, составила 102 миллиона 74 тысячи 856 рублей. У журналистов, депутатов и широкой общественности возникло множество вопросов к администрации г. Слободского и к подрядчику, которые и вылились в цикл публикаций в соцсетях и на страницах газеты «Центр города».

Горадминистрация осталась недовольна критикой в свой адрес и, отметившись комментариями в соцсетях, направила в газету официальный ответ на публикацию. Редакция, опубликовав полученный текст без купюр, воспользовалась законным правом на ответную статью, которую «Вятский край» размещает на своих страницах полностью, без редактуры и купюр.

Иногда лучше промолчать

«Газета «Центр города» - профессиональное и объективное СМИ. Наша работа отмечена премией «Признание» в номинации «Районная газета года - 2023», но куда важнее доверие читателей и рекламодателей. Газетчики-непрофессионалы в современном информационном мире, где господствует интернет, не выживают. А наш тираж 11 тысяч экземпляров, и в нынешнем году «Центр города» отмечает своё 15-летие. Значит, мы всё делаем правильно и востребованы на рынке и в обществе.

В прошлом номере нашей газеты мы опубликовали статью под заголовком «Гипс и картон, денег вагон», в которой обнародовали цифры стоимости строительства входной группы в обновляемом Городском парке. Эти цифры обнаружил в сметной документации депутат городской думы К.А. Смолев, член ЛДПР. Напомним, как следует из документов, находящихся в открытом доступе, стоимость строительства непонятной конструкции площадью 57 квадратных метров из гипсоволокнистой плиты составила 3,28 млн рублей. Редакция изучила сегодняшние цены на вторичном рынке жилья и сделала логическое сравнение: на эти деньги в Слободском можно купить две квартиры. И всё.

В нашей публикации, как и в посте депутата К.А. Смолева, не было ни фамилий, ни намёков, ни обвинений в коррупции. Чистые факты без примеси. Настолько объективные, что любой желающий мог в этом удостовериться, сравнив смету на строительство и посмотрев цены на «Авито». Но в администрации города случилась истерика. По-другому это назвать сложно. Под постом народного избранника в сообществе «Признавашки Слободской» администрация города опубликовала свой комментарий, больше похожий на оправдывание.

В первых же строках народного избранника (опытного юриста) обвинили в некомпетентности, написав, что он не разбирается в сметах. Хотя что тут разбираться, если в них чёрным по белому написаны беспристрастные цифры. Ниже в своём комментарии администрация города подтвердила, что сметная стоимость строительства входной группы «более 3,0 млн рублей» (цитата). 3,28 млн рублей - это и есть «более трёх миллионов руб­лей». Что не так написал К.А. Смолев?

Ещё в одном комментарии на ту же тему администрация города советует: «Депутату Смолеву К.А. рекомендуем обратиться в правоохранительные органы с целью проверки стоимости работ и материалов, применяемых для оформления входной группы». Здесь хочется сказать, что не стоит органу исполнительной власти учить депутата, по сути, своего работодателя. Тем более такому непорядочному занятию, как написание доносов. Проверять, задавать вопросы и вести полемику в общественном пространстве - это одно, а писать доносы - совсем другое.

В этой ситуации позиция депутата К.А. Смолева как раз характеризует его как человека нравственного. Он не сделал ничего предосудительного, напротив, являясь представителем населения, обеспечивает контроль за выполнением муниципального контракта. Отсюда напрашивается вывод, что администрации города почему-то как минимум неприятно, что подробности и цифры этого контракта стали достоянием общественности. К слову, когда год назад всё тот же представитель партии ЛДПР К.А. Смолев поднимал вопрос о тарифах обанкротившегося МУП «Теплосервис», на него был такой же накат со стороны администрации города. Умейте держать удар, господа чиновники.

За освещение этой неприятной для местных властей темы, конечно же, досталось и нашей газете. Вот что написала глава города И.В. Желвакова на своей странице «ВКонтакте»: «Как всегда, предварительно информация у администрации города не запрашивалась, поэтому традиционно представлена в стиле: «Караул! Людей не спросили! Законы нарушили, деньги бездарно потратили». Уважаемая Ирина Викторовна, таких слов не было ни в нашей публикации, ни в посте Константина Андреевича. Вы это придумали. Повторяемся, мы опубликовали просто цифры.

Для Вас небольшой курс теории. В журналистике есть только три источника получения достоверной информации: личные наблюдения (фиксация факта), работа с документами, а также комментарии (интервью) эксперта, который называет своё имя и должность. При подготовке обозначенного выше материала мы использовали два источника: слова депутата, являющегося должностным лицом, и смету (утверждённую, проверенную, подписанную). Для подготовки публикации этого более чем достаточно. Нам всё очевидно, и фактура не вызывает у нас сомнения. Как, впрочем, и у Вас. Почему Вы решили, что мы должны были прийти к Вам на поклон или за какими-то ещё дополнительными комментариями? Напомню, мы не вели речь о коррупции, мы просто опубликовали цифры.

Далее И.В. Желвакова пишет: «Профессиональный именно так и поступает: даёт информацию стороны, которая критикует, и информацию противоположной стороны. В общем, ответ готовим».

Во-первых, мы никого не критиковали, мы просто опубликовали цифры сметной стоимости и сравнили их с цифрами стоимости жилья. Во-вторых, спасибо за комплимент. Мы действительно считаем себя профессионалами и объективности ради публикуем в сегодняшнем номере Ваш ответ. Впрочем, если вспомните, объективными мы были всегда. Например, когда освещали тему предполагаемого строительства мусоросортировочного завода в д. Скоковы. Мы давали слово слобожанам, которые собирали подписи против стройки, мы публиковали сообщения администрации и даже интервью министра охраны окружающей среды. Но Вы всё равно были недовольны нами.

Не станем скрывать, мы всей редакцией с нетерпением ждали Вашего ответа, который получили за три часа до сдачи номера в печать. Каково же было наше разочарование, когда мы прочитали его! Как говорят в народе в таких случаях: «Ни о чём». Вы не просто не опровергли ни одного нашего слова, а напротив - подтвердили. Вы пишете: «Действительно, существовавшая ранее входная группа была построена к 30-летию Дня Победы, как и другие объекты, которые были возведены и отремонтированы в Городском парке в рамках подготовки города к празднованию Дня Победы». Только если другие объекты, например, памятник австро-венграм Вы действительно отремонтировали, то стелы Победы демонтировали. У горожан вопрос: зачем Вы это сделали? Если знаете, что объект был построен руками ветеранов в память о Победе в Великой Отечественной войне, зачем разрушили святыню? Вместо неё предлагаете нам конструкцию из ГВЛ, построенную за баснословные деньги.

Вы пишете: «… при проведении анализа рыночных цен стоимости одного квадратного метра общей площади благоустроенного жилого помещения, расположенного на территории муниципального образования «город Слободской», по состоянию на 27.04.2024 средняя стоимость одного квадратного метра составила 55 тысяч 369 руб.» А стоимость строительства одного квадратного метра Вашей чудо-будки из гипсокартона составила 57 тысяч рублей за квадратный метр. Только там квартиры в капитальном доме, а у Вас каркасный павильон. Что Вы опровергли, и стоило ли это вообще писать?»

Егор ГОРОХОВ.