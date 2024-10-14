Гипс и картон, денег вагон

Пока в разгар осеннего цикла юбилейной лихорадки в Кирове устанавливали посреди площади ведущие из ниоткуда в никуда фанерные «Ворота Русского Севера», в Слободском подрядчик возводил из не менее непонятных материалов ворота в городской сад. И к этому сооружению у слобожан возникло множество вопросов. За реализацией странного проекта следила газета «Центр города».

По мнению слобожан, в этом году городской сад преображается к лучшему. Это любимое ими общественное место стало победителем конкурса и участником федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Работы идут полным ходом и, по сообщениям городских властей, близки к завершению. Не так давно стал прорисовываться образ новой входной группы в сад. А вот он очень не понравился жителям города и был подвергнут резкой критике.

Остановка вместо памятника

Слободская газета «Центр города» в номере за 23 августа этого года в статье «А где народная память?» рассказывала о том, что на этом месте до нынешнего строительства стоял другой объект, построенный ветеранами Великой Отечественной войны к 30-летию Победы. Горожане хорошо помнят полукруглую кирпичную ограду и две устремлявшиеся в небо стелы. Вероятнее всего, стелы были изготовлены на Слободском железобетонном заводе по специальному заказу и уникальному проекту. 9 мая 1975 года мемориал братских могил был торжественно открыт.

А нынешней весной, как только отгремели майские салюты, входная группа горсада попала под бульдозер. Как пишет «Центр города», «горожане наблюдали, как рабочим не поддавались уроненные на землю, но несгибаемые стелы. Советский добротный железобетон не так просто разрушить. В те годы для такого святого места на стройматериалах не экономили. Цемент применяли высокой марки, а изнутри конструкции скрепляла толстенная арматура. С горем пополам, но мемориал входной группы всё же утилизировали».

К осени на месте стел выросло новое сооружение весьма странной архитектуры. Оно-то и не понравилось горожанам. В сентябре в ВК-сообществе «Признавашки Слободской» под фотографией новых ворот было множество комментариев.

Женя Громов: «Мавзолей какой-то построили! Нужно было старую конструкцию просто отреставрировать, а не портить новую».

Светлана Светикова: «Очень грубо и некрасиво получается».

Елена Сазонова: «Ужас, да и только, слов нет».

Николай Суднишников: «Нет былого величия! Вход в зоопарк! Гену с гармошкой осталось на стене нарисовать».

Андрей Мохов: «Ха-а-а… Остановка общественного транспорта».

Ираида Киселенко: «Еще турникеты поставить и плату за вход взимать».

Татьяна Гусева: «Тоже считаю, что отвратительно выглядит входная группа».

Наталья Перфильева: «Мавзолей Ленина, один в один, в историческом районе нашего города».

Еще наблюдательные слобожане обратили внимание на то, что новое сооружение, мягко говоря, объект некапитального строительства. Стены выполнены из гипсоволокнистого листа, который прикручивается к каркасу обычными саморезами. Даже непрофессиональному строителю очевидно, что по надежности и долговечности такие технологии уступают бетону и арматуре, которые стояли на этом месте прежде.

«Центр города» отмечает: «Печальный опыт применения современных строительных материалов при реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» уже имел место в нашем городе. У всех перед глазами разрушающаяся пластиковая доска, из которой выполнен амфитеатр у памятника Грину за фонтаном в центре города. Подрядчик (к его чести), скорее всего, в рамках гарантийных обязательств каждый год производит ремонт. Но когда-то это закончится, и комфортная среда в историческом центре будет иметь потрепанный вид. Насколько долговечной и защищенной от посягательств вандалов окажется новая входная группа в городском саду, покажет время».

Изучив проект и смету

На первой неделе октября стало известно, в какую сумму обойдется местному бюджету строительство новой входной группы.

Депутат Слободской гордумы от ЛДПР К.А. Смолев опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» запись следующего содержания: «Ко мне, как депутату, обращаются жители города, которых обеспокоил снос старой входной группы в городском саду. Также жителей города интересует стоимость выполняемых работ.

Как юрист, я решил углубиться в этот вопрос и изучить проектно-сметную документацию данного объекта на все виды работ, которая находится в открытом доступе в интернете. Работы выполняются согласно заключённому муниципальному контракту. Обнаружил следующие цифры и хотел бы поделиться с вами.

Стоимость работ по контракту составляет 102 миллиона 74 тысячи 856 рублей. В локальной смете № 07-01-01 читаем: «Раздел 1. Подготовка территории строительства. В него входят: разборка бортовых камней на бетонном основании, разборка кирпичных стен, разборка железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков. Итого по разделу: на сумму один миллион 203 тысячи 860 рублей».

Локальная смета № 02-01-01. Раздел 1. Входная группа. 55 пунктов различных видов работ и материалов, потраченных на возведение новой конструкции при входе в парк. Итого по разделу: три миллиона 286 тысяч 879 рублей. Итого: получается, что снести старое и построить новое, «современное», бюджету обошлось в немалые четыре миллиона 490 тысяч 739 рублей».

К своему посту народный избранник прикрепил сканы из смет с указанными цифрами. На жителей города эта публикация произвела сильное впечатление. «Одно дело - пересуды о красоте (а о вкусах, как известно, не спорят), совсем другое - сколько это стоит. Здесь, что называется, каждый эксперт и понимает, о чём говорит. Все мы живём в реальном мире, у многих дома, дачи, квартиры. Очень много слобожан строят жилую малоэтажную недвижимость своими руками, и порядок цен на стройку понятен всем», - аккуратно высказал свою позицию «Центр города».

А вот что писали люди в комментариях под публикацией депутата.

Александра Ольховская: «Кто-то хорошо обогатился на появлении такого «чуда». Дом можно построить за 4,5 миллиона, а здесь только входная группа».

Андрей Максименко: «Да… город с историей купечества и архитектуры во все былые времена… А сегодня фантазии хватило на какой-то дот или дзот между кладбищем и парком отдыха… Не стыдно за такие деньги так опуститься?»

Николай Суднишников: «Этот курятник за 4,5 ляма!!! За счет народа! Это да».

Олег Луппов: «Какие руководители, такие и сооружения. Одно слово, временщики».

Елена Григорьева: «Да уберите эти страшные ворота уже и не позорьтесь. Стыдно смотреть на данную коробку. Кто вообще архитектор, кто утверждал это всё?»

В комментариях к публикации последовал и ответ администрации Слободского, в котором городские власти попеняли беспокойному депутату, что он, мол, не разобрался в сметной документации, разработанной институтом «Костромапроект».

«Один миллион 203 тысячи рублей - это стоимость всех демонтажных работ в парке, - написала администрация. - Демонтаж входной группы стоит 92,0 тысячи рублей». Далее речь идёт о строительстве, здесь власти согласились с названными цифрами. Читаем: «Конструкция входной группы состоит из железобетонного основания, каркаса из толстостенных труб. В перечне работ - отделка в два слоя влагостойкой кнауф-аквапанелью, финишной декоративной штукатуркой с последующей окраской и устройство кровли из ПВХ-мембраны. В смете эти материалы заложены в ценах начала 2024 года. Объём применяемых материалов достаточно большой. Поэтому и цена отдельного объекта в составе парка более 3,0 млн рублей».

С рулеткой и калькулятором

«Мы тоже почитали смету, и с администрацией города можно не согласиться, - возразил «Центр города». - Согласно документу, 92 тысячи руб­лей стоит только разборка кирпичных стен в объёме 19,2 кубометра. Ниже написано: «Разборка железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков», 10,6 кубометра на сумму 260 тысяч рублей. Видимо, это те самые стелы. Ещё в смете есть разборка бортовых камней на 574 тысячи рублей, снятие старого асфальта, вывоз боя и мусора. Всё про всё, действительно, на 1,2 млн рублей».

Если в своём комментарии относительно стоимости демонтажных работ администрация города спорит с депутатом, то стоимость строительства нового каркасного сооружения из кнауф-аквапанелей в сумме более трёх миллионов рублей подтверждает. Журналисты «Центра города» не поленились, съездили и с помощью рулетки измерили размер чудо-будки. «Как показали наши измерения, её длина составляет 11,3 метра, ширина - пять метров. Таким образом, получается, что объект с непонятным функциональным назначением и с пустотелыми стенами, построенный из панелей, площадью 57 квадратных метров стоит 3,28 млн рублей. Получается 57 тысяч 665 рублей за квадратный метр. Запомним эту цифру.

На сегодняшний день стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в нашем городе колеблется от 30 до 50 тысяч рублей за квадратный метр. Одна из строительных компаний предлагает готовые коттеджи под Кировом стоимостью 48 тысяч рублей за квадратный метр. Администрация Слободского сама является покупателем жилья для детей-сирот. В конкурсной документации есть пункт: «В соответствии с распоряжением министерства образования Кировской области норматив стоимости одного квадратного мет­ра общей площади жилого помещения для города Слободского составляет 33 тысячи рублей».

Мы зашли на «Авито» и в разделе «Продажа квартир» посмотрели опубликованные объявления. За 3,28 млн рублей сегодня в Слободском продают трехкомнатную квартиру площадью 68,7 квадратного метра. В принципе, за эти деньги в Слободском можно купить аж две квартиры несколько меньшей площади. При этом заметим, что речь идет о помещениях, в которых есть кирпичные стены, окна и все коммуникации, а не панели кнауф.

Внимательный читатель может заметить, что мы ведем речь о вторичном рынке жилья, а в городском саду возводятся новые объекты. Иного объяснения столь высокой цены (проверенной во всевозможных инстанциях и прошедшей необходимые экспертизы) найти сложно. Впрочем, нужно подождать окончания строительства и торжественного открытия парка. Вполне вероятно, что пред нашим взором предстанет нечто такое, за что не жалко заплатить 3,28 млн рублей бюджетных средств. Ведь мы все также знаем, что красота требует жертв».

Эту осень можно смело назвать «сезоном странных ворот». В Кирове, по словам очевидцев, под воздействием дождей начали разваливаться губернаторские «Ворота Русского Севера», в Слободском муниципальные гипсокартонные ворота достраивают за цену добротного жилья. Думается, весной «воротная история» заиграет новыми красками.

Егор ГОРОХОВ.

Фото centr-goroda.ru.