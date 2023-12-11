Герои России. 9 декабря в России отмечается памятная дата - День Героев Отечества

Дата установлена не случайно: 9 декабря 1769 года императрица Екатерина Вторая учредила орден Святого Георгия Победоносца. В то время этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.

До 1917 года в день памяти святого Георгия (26 ноября по старому стилю) в России отмечался праздник георгиевских кавалеров. После Октябрьской революции 1917 года праздник, как и орден, был упразднён.

В СССР были введены другие высшие государственные награды. С 1934 года звания Героя Советского Союза удостаивали за совершение подвига или за выдающиеся заслуги во время боевых действий, а также и в мирное время. В 1943-м для награждения рядового и сержантского состава, отличившегося на фронтах, был учрежден орден Славы первой, второй и третьей степеней.

В 1992 году орден Святого Георгия был восстановлен в РФ. В том же году учреждено звание Героя Российской Федерации. В 2007 году российские парламентарии выдвинули идею о возрождении Дня героев. Это не только дань памяти героическим предкам, но и чествование героев наших дней.

Расскажем о трех из них, которыми по праву гордится Вятская земля.

Мотострелок Ожегов

Герой Российской Федерации Сергей Ожегов родился в Кирово-Чепецке в 1979 году. В ноябре 1997-го молодого человека призвали в Российскую армию. Службу Сергей проходил в 506-м гвардейском мотострелковом полку 27-й гвардейской мотострелковой дивизии Приволжского военного округа, дислоцированной в Оренбургской области. Осенью 1999 года полк был направлен в Чеченскую Республику, где шла контртеррористическая операция.

В октябре 1999 года полк проводил зачистку склонов Терского хребта. По данным разведки, на пути движения 6-й роты, в составе которой шел сержант Ожегов, должны были находиться укрытия боевиков. Сержант Ожегов и командир взвода младший лейтенант Ситкин вырвались вперед, обошли противника и, когда боевики открыли огонь по основному подразделению, ударили по ним с тыла. Сержант Ожегов спрыгнул в ближайший окоп, из которого вел подземный ход, и, ориентируясь на звуки выстрелов, бросился вперед. Он вырвался к блиндажу, из которого боевики вели огонь из гранатомета, и уничтожил противника автоматной очередью.

За этот бой командир батальона подполковник Морозов представил сержанта Ожегова и младшего лейтенанта Ситкина к присвоению званию Героя России.

5 мая 2000 года указом Президента России за мужество и героизм, проявленные в ходе проведения контртеррористической операции, гвардии сержанту Ожегову Сергею Анатольевичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда». Высокую награду герой получил 1 июня 2000 года в Кремле.

В 2001 - 2006 годах Сергей Анатольевич служил в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Кировской области. Вел активную общественную и политическую деятельность, избирался депутатом Кирово-Чепецкой городской думы. Скончался 2 декабря 2013 года. Сергею Ожегову было всего 34 года…

В 2014 году в канун Дня защитника Отечества в Кирово-Чепецке увековечили память Героя России Сергея Ожегова. У здания гимназии № 1 состоялись торжественный митинг и открытие мемориальной доски.

Имя Сергея Ожегова выбито на памятной стеле Героев, установленной у Дома офицеров Приволжско-Уральского военного округа в Самаре.

Морпех «Струна»

20 сентября 2022 года строй вятских Героев России пополнился, но люди узнали об этом событии почти через год. Закрытым указом Президент России наградил высоким званием легендарного морпеха с позывным «Струна», ставшего знаменитым с началом СВО. Весь мир облетели кадры военной хроники, на которых многие видели бойца с красным рюкзаком.

«Струной», как выяснилось, оказался уроженец Кировской области Владислав Головин, гвардии старший лейтенант, командир десантно-штурмового взвода 382-го отдельного батальона 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты береговых войск ВМФ РФ (Черноморский флот).

Владислав родился в 1997 году в Кирове. Рано лишился отца, его воспитывал дедушка, офицер войск ПВО, подполковник запаса, преподаватель ОБЖ в педучилище. В школьные годы Влад активно занимался спортом, участвовал в соревнованиях и в юношеских военных играх.

В 2015 году окончил кировский лицей № 28 и поступил в Рязанское гвардейское высшее командное училище ВДВ им. В.Ф. Маргелова. В училище продолжал заниматься спортом, получил разряд кандидата в мастера спорта по офицерскому многоборью.

В 2020 году, после окончания училища, получил назначение в Севастополь в береговые войска Черноморского флота на должность командира десантно-штурмового взвода. В 2020 - 2021 годах в составе контингента Вооруженных сил России участвовал в миротворческой миссии в зоне армяно-азербайджанского военного конфликта.

С 24 февраля 2022 года в составе своего подразделения участвовал в специальной военной операции России на Украине на мариупольском направлении ДНР. В марте - мае 2023 года гвардии старший лейтенант Головин с позывным «Струна» командовал группой спецназа при освобождении Мариуполя. Именно «Струна» предложил противнику сложить оружие и выйти с территории «Азовстали».

В одном из боев при штурме города, когда его командиру перебило ноги, а заместитель командира погиб, Головин принял на себя командование подразделением. Лично возглавил разведгруппу и передал важные сведения. Во время очередного боя лично уничтожил три боевые машины пехоты и до 20 человек живой силы противника. В результате населенный пункт был взят под контроль наших войск. В другом бою Владислав получил контузию, но, несмотря на это, выносил с поля боя раненых солдат, а затем, немного придя в себя, отказался от госпитализации и снова встал в строй.

В начале июня 2022 года взвод Головина столкнулся с диверсионно-разведывательной группой противника. В ходе боя, прикрывая собой подчиненного, офицер получил минно-взрывное ранение, приведшее к полной ампутации правой стопы.

Указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 2022 года за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии старшему лейтенанту Владиславу Николаевичу Головину присвоено звание Героя Российской Федерации. Медаль «Золотая Звезда» была ему вручена 21 октября 2022 года министром обороны генералом армии С.К. Шойгу.

После госпиталя Владислав вернулся на службу. В 2023 году назначен старшим преподавателем кафедры военно-политической работы в войсках Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. Ему присвоено звание капитана.

Только 25 июля 2023 года имя героя было рассекречено: канал Russia Today (RT) показал интервью с легендарным «Струной».

«Зовут меня Влад. Родом я из Кирова, Вятский край. В юности принял решение, что буду военным», - сказал он в беседе с корреспондентом RT.

Танкист Пятин

2 августа 2023 года в Екатерининском зале Кремля Владимир Путин вручил «Золотую Звезду» Героя Российской Федерации уроженцу села Новотроицкое Шабалинского района Кировской области младшему лейтенанту Сергею Витальевичу Пятину.

В ходе СВО экипаж танка под командованием Пятина выполнял боевую задачу в составе батальонно-тактической группы и вел наступление на укрепленный район противника.

Двумя прицельными выстрелами Пятин уничтожил танк и БМП противника. Когда из-за попадания украинских снарядов в танке вышла из строя башня, Сергей дал команду механику-водителю маневрировать так, чтобы можно было вести огонь по противнику.

Благодаря грамотным действиям и точному выполнению команд экипажем, Сергей смог продолжить прицельный огонь, уничтожив при этом танк, боевую машину пехоты, расчет гранатометчиков и до 20 человек пехоты противника.

Сергей Пятин и его боевые товарищи отличились и на херсонском направлении: они твёрдо стояли на защите села Костромка и ни на шаг не отступили от занятых позиций. Российскими войсками было нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ, уничтожено несколько единиц боевой техники и более 90 украинских военнослужащих. Кроме того, упреждающим огневым поражением была сорвана переброска вражеских резервов в район боевых действий.

За эти бои Сергей Пятин удостоен звания Героя Российской Федерации и знака особого отличия - медали «Золотая Звезда».

А. БРОДИН.

Подготовлено по материалам СМИ.