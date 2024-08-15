Герои родом из Бобино

Удивительны порою страницы местной истории. Первый в Кировской области Герой Советского Союза провёл свои детские годы в селе Бобино Слободского района. И детство Героя России из нашего региона, которого награда нашла спустя 63 года, своего рода последнего Героя из Советского Союза, тоже прошло в Бобино. Обоих звали Павлами. Один - танкист, другой - артиллерист.

Павел Скопин

В сельской церковно-приходской школе в начале ХХ века учился Павел Алексеевич Скопин, 1902 года рождения, с десятилетнего возраста воспитанник Бобинского приюта. Летом 1939 года, будучи комиссаром танкового батальона, Скопин принимал участие в боях с японскими милитаристами на реке Халхин-Гол (Монголия). Был тяжело ранен 29 августа, но продолжал руководить боем. Вот как описывается данный эпизод в статье «Комсомольской правды»: «26-28 августа с экипажем сумел уничтожить несколько вражеских артиллерийских орудий. В ходе очередной атаки 29 августа в гусеницу танка попал снаряд. Водитель был ранен, башенный стрелок погиб. Скопина тяжело ранили в правое плечо. Герой сам встал за пулемёт и продолжал руководить солдатами, пока стрелковый полк, окружённый противником неподалёку, не оказался в безопасности. Самого Скопина «вытащили» лишь спустя сутки. Правую руку пришлось ампутировать».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1939 года за проявленные мужество и героизм ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 249). Он оказался первым уроженцем Кировской области, награждённым этим званием.

После войны П.А. Скопин жил в городе Фергане Узбекской ССР, какое-то время руководил военно-политическим училищем, потом работал на городском бытовом комбинате. Умер в 1967 г. В своё время его именем была названа улица в Фергане, рыболовецкое судно на Дальнем Востоке. С краеведом Раисой Васильевной Ложкиной мы как-то направляли запрос в посольство РФ в Узбекистане. Пришёл ответ, что после распада Советского Союза улицы Скопина больше не существует, и в единственной организации соотечественников - Русском культурном центре г. Ферганы - о нём не сохранилось никаких сведений.

Зато теперь есть улица героя Скопина в слободе Вахрино Нововятского района г. Кирова. На здании средней школы с. Бобино в память о Герое Советского Союза Павле Скопине в 2015 году была торжественно открыта мемориальная доска. Школьники под руководством Раисы Васильевны занимались исследованием его биографии.

Павел Сюткин

Судьба другого героя - Павла Павловича Сюткина - драма со счастливым концом. Он родился в 1922 году. О себе редактору газеты «Вятский край» написал так: «Моё детство (до семи лет) прошло в г. Вятке и селе Бобино. Затем почти три года жил на родине родителей - в селе Троица и деревне Заполене Белохолуницкого района. Здесь я впервые познал, что такое крестьянский труд, узнал жизнерадостных и добропорядочных простых людей. В 1932 году семья переехала в Тюмень. На Вятке остались дальние родственники, с которыми я потерял сегодня всякую связь, а близкие, к сожалению, уже в основном ушли в мир иной. Но я по-прежнему считаю себя вятским, и малая родина поныне в моём сердце».

В годы войны на счету экипажа капитана Сюткина были десятки подбитых фашистских танков. Он дважды представлялся командованием к званию Героя Советского Союза, но оба раза было отказано из-за ошибок в наградных документах. После войны продолжал служить в армии. Жил в Эстонии. После распада СССР решил перебраться в Россию, продал эстонскую квартиру и вложил деньги в долевое строительство. На родине был обманут, остался без жилья, в течение трёх лет жил в сторожке, нищенствовал. В середине 1990-х родственники помогли ему переехать в город Сочи, где в течение последующих 14 лет он жил на балконе съёмной квартиры.

Сюткин неоднократно обращался в различные ведомства с просьбами восстановить справедливость в отношении присвоения ему звания Героя Советского Союза. К решению вопроса подключились ветеранские организации, общественники и журналисты. Положительный ответ он получил спустя 63 года. 7 марта 2008 г. Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о присвоении П.П. Сюткину звания Героя России, а 29 апреля 2008 г. сам и вручил нашему земляку высокую награду в Кремле. На следующий год ветеран получил от государства новую квартиру в Сочи.

Две биографии, но как же много они говорят о нашей истории с её постоянными драматическими кульбитами! Хорошо, что, несмотря на тернистый путь, память о достойных людях была спасена.

Игорь Олин, директор Вахрушевской средней школы.