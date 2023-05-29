Генерал не ответил взаимностью



В конце прошлой недели в Октябрьском районном суде города Кирова состоялось заседание по уголовному делу пилота Николая Виненко. Он обвиняется по ст. 128 («Клевета»), 159 («Мошенничество») и 174 («Легализация (отмывание) денежных средств») УК РФ.



Виненко стал известен вятской публике после того, как в 2019 году обвинил прежнее областное руководство в коррупции. Будучи пилотом вертолета, принадлежавшего агрохолдингу «Дороничи», он якобы возил высоких начальников по их личным надобностям, а те за это ничего не платили, то есть катались за счет «олигарха Константина Гозмана».



Слить компромат на своего прежнего работодателя, а заодно и на других высокопоставленных лиц Виненко решился после увольнения из агрохолдинга.

В то время его показания имели большой резонанс в информационном поле. И не только в региональном. Их подхватили даже некоторые федеральные издания. Однако для Виненко всё закончилось плохо, а именно - возбуждением против него летом 2022 года уголовного дела.



Не одно заседание прошло с тех пор, а судебное разбирательство всё ещё далеко от завершения. В перечне заседаний суда напротив многих из них стоит пометка: «Заседание перенесено в связи с неявкой свидетелей».



И вот наконец-то Виненко повезло и свидетель - бывший глава Кирова, экс-председатель Законодательного собрания Владимир Быков на заседание явился. Впрочем, трудно отговориться командировкой или неотложными делами, находясь в камере СИЗО. Более того, Быкову, думается, было даже в радость выбраться из тюремной камеры.



С другой стороны, допрос Быкова был выгоден и Виненко. Его дело уже давно никого не интересует, а тут такой шанс дать местным СМИ возможность увидеть «живого Быкова» после его осуждения. Но с этим вышла промашка: почти никто на эту приманку не клюнул.

Не принес пользы «сбитому пилоту» и сам допрос «неустановленного лица с усами» (так называли Быкова некоторые СМИ, следившие за делом с землей в парке Победы и «Электронного проездного»).



Свои отношения с Константином Гозманом Быков назвал деловыми, а позже уточнил, что они были таковыми, ведь владелец «Дороничей» являлся депутатом Заксобрания. Ни тебе рассказа про крепкую дружбу, ни излияний про совместные бизнес-проекты. Быков, со своими подельниками Дмитрием Никулиным, Леонидом Яфаркиным и прочими, - отдельно, Гозман - сам по себе.



На вертолете «Дороничей», как признался Быков, он летал один раз - в Вятские Поляны на Сабантуй. Последний является региональным праздником. На его открытие были приглашены губернатор области Игорь Васильев и сам Быков, как спикер Заксобрания. Кто и как оплачивал перелет, он не знает.

Попытка со стороны адвоката Виненко - Дениса Чумикова - выудить у Быкова информацию о полетах других первых лиц области успехом не увенчалась. Зато защитник назвал полный перечень маршрутов, по которым якобы летал пилот с высокопоставленными чиновниками и которые тот в своем интернет-обращении назвал коррупционными (за что сейчас и отвечает).



Вот их список: полет Игоря Васильева в Зуевку на открытие там школы; полет бывшего полпреда в ПФО Михаила Бабича с супругой из Кирова в Нижний Новгород, а потом на турбазу; полеты бывшего вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко в Верхнекамский район Кировской области не менее восьми раз в 2018 и 2019 годах; полет бывшего министра сельского хозяйства Кировской области Алексея Котлячкова на охотбазу; полеты экс-начальника Следственного управления СК РФ по Кировской области Айрата Ахметшина, как самостоятельно, так и вместе с супругой, в Казань и Нижний Новгород в 2019 году; полеты посла Словакии; полеты депутата Госдумы Рахима Азимова в 2018 и 2019 годах.



Не знаю, на что рассчитывал адвокат Виненко, выпытывая у Быкова любые сведения о них, но он своего не достиг, зато добился того, что в конце заседания экс-председатель Заксобрания заявил:



- Виненко свалил в кучу всё. Оговорил всех руководителей, чтобы выгородить себя. Это его способ защиты.

И в этот момент все могли видеть того Быкова, каким он был до своего ареста, - властного, собранного, волевого. В общем, генерала, только без формы.



Иван ТРОФИМОВ.