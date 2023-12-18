Где тонко, там и рвётся. Первые холода выявили проблемы в подготовке к отопительному сезону

В народе о некоторых людях говорят: «Врёт, как дышит», подразумевая, что для такого человека ложь так же естественна, как физиологические отправления организма. И к великому нашему сожалению, всё чаще эту присказку можно применить к региональным чиновникам.

На последнем оперативном совещании в очередной раз о мнимых успехах докладывал министр энергетики и ЖКХ Владимир Климентовский. А вот почему о «мнимых», давайте разберемся.

Аварии ликвидировались своевременно

Прошлая неделя стала самой холодной с начала зимы. В некоторых районах области столбик термометра опускался ниже 40 градусов Цельсия. В таких условиях людям крайне важно, чтобы в их жилище было тепло, не случалось перебоев с водой и канализация работала исправно. Обеспечить это должен коммунальный комплекс региона, за бесперебойную работу которого отвечает министерство энергетики и ЖКХ Кировской области во главе с Владимиром Климентовским.

Еще в самом начале похолодания, на прошлой неделе, губернатор поставил перед коммунальными службами задачу по обеспечению граждан в этот период всем необходимым для нормального проживания в квартирах. А на последней «оперативке» заслушал отчет о сделанном.

По словам Климентовского, коммунальная инфраструктура региона с первыми морозами справилась успешно.

- 8 декабря с 8-00 по 11 декабря был введён режим повышенной готовности, - доложил министр. - За этот период был зарегистрирован 51 инцидент на инженерных системах. Среднее время устранения нарушений по электричеству - два часа, по теплоснабжению - пять часов, по холодному водоснабжению - 12 часов. Самое большее время - именно по холодному водоснабжению, так как отогревать холодную воду в мороз очень сложно. Все инциденты, по которым на сегодня работы не завершены, остаются на контроле министерства.

В качестве примера коммунальной аварии в эти холода Владимир Климентовский привел перемерзание водонапорной башни в деревне Греково Тужинского района. Водоснабжение там было организовано в обход башни, по графику.

Губернатор был в восторге от доклада своего подчиненного и прямо-таки лучился благодушием.

- Время устранения инцидентов минимальное, особенно по электроснабжению, спасибо коллегам-энергетикам за оперативную работу, - похвалил коммунальщиков глава региона. - Также выражаю благодарность министерству энергетики и ЖКХ за подготовку к зиме: в этом году все паспорта готовности к зиме были получены в срок. Мы одни из лучших в стране по этому показателю.

Но прошла лишь пара часов, как от созданного Климентовским «позитивчика» не осталось камня на камне.

Замерзают в квартирах

В тот же день, когда министр энергетики и ЖКХ докладывал губернатору о своих успехах, региональное отделение Народного фронта опубликовало информацию о том, что в микрорайоне Затон города Котельнича (заречная часть) уже несколько дней температура в квартирах не превышает плюс 15 градусов. А в выходные, на пике морозов, термометры вообще показывали плюс девять.

Чтобы не замёрзнуть, люди включали обогреватели. Родители закутывали детей в тёплые вещи. Пенсионеры ходили в квартирах в верхней одежде и валенках.

Причиной коммунального коллапса стала неудовлетворительная работа котельной, которая отапливает микрорайон. Она работает на угле. Свежий уголь в этом году не закупили, поэтому отапливают Затон тем углем, который остался с прошлого года.

А на днях, ко всему прочему, сломался трактор, который завозит в данную котельную топливо. В результате ее работа, как пишут активисты Народного фронта, «затормозилась», хотя и не остановилась полностью, что привело бы к тяжелым последствиям.

Жители Затона обращались в администрацию города, в МЧС, но там на ситуацию оперативно не отреагировали. Вот и пришлось людям просить помощи в Народном фронте, а тот, в свою очередь, сделал информацию об этом инциденте публичной.

Климентовскому почти сразу после «блистательного» доклада на оперативке осталось только оправдываться и писать о том, что меры приняты.

- С субботы на воскресенье произошла поломка техники, подающей топливо на котельную. Оперативно было принято решение о завозе исправного экскаватора. Уже в воскресенье, 10 декабря, экскаватор из посёлка Мирный Оричевского района приступил к работе. С 12 часов воскресенья температура теплоносителя в котельной начала подниматься, остановки котельной не допущено, - доложили в итоге чиновники из министерства энергетики и ЖКХ.

По данным Единой дежурной диспетчерской службы, в понедельник, 11 декабря, в 6 часов утра температура теплоносителя на выходе и на входе в котельную Затона была на уровне норматива. Сама котельная, заверили в министерстве, работает в штатном режиме.

Позитив вместо реалий

В этой ситуации хотелось бы отметить два момента. Во-первых, начиная с августа этого года министр энергетики и ЖКХ Владимир Климентовский несколько раз заверял депутатов регионального Законодательного собрания в том, что в области создан достаточный для беспроблемного прохождения отопительного сезона запас топлива во всех котельных.

Только далеко не все народные избранники ему поверили. В частности, руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду» Дмитрий Русских после каждого такого доклада ставил слова Климентовского под сомнение и указывал на недостоверность приводимых им сведений («Вятский край» приводил его точку зрения на своих страницах).

Ситуация в Котельниче лишний раз свидетельствует о том, что прав был Дмитрий Русских, а не Владимир Климентовский. А еще хотелось бы спросить: а хватит ли прошлогодних запасов угля в Затоне, чтобы до конца зимы обеспечить людям тепло в квартирах?

Во-вторых, Кировская область может быть лучшей по скорости получения муниципалитетами паспортов готовности к зиме. Вот только все ли они получили их заслуженно?

Как показывает пример Котельнича, кое-где такие авансы были выданы без учёта реалий. А обращение к Президенту РФ жителей посёлка Донаурово Уржумского района, которые вынуждены топить снег, чтобы обеспечить себя водой, лишний раз это подтверждает.

Поэтому коммунальное ЧП нынешней зимой может возникнуть в любой момент и где угодно. А если верить Дмитрию Русских, то ждать недобрых известий следует в первую очередь из Советска и Яранска.

В свете всего вышесказанного, словам Климентовского верить нельзя. «Врет, как дышит» - это именно про него. Но, что печальнее всего, он не один такой в правительстве области.

Послушаешь, например, министра здравоохранения Кировской области Екатерину Видякину - и создаётся впечатление, что с медициной у нас всё хорошо. А если где-то и есть проблемы, то они либо уже «решаются», либо «находятся на контроле» у министра. А потом выясняется, что в п. Лёвинцы Оричевского района закрылась единственная аптека, работавшая при ФАПе, а в Яранске или в том же Котельниче записаться к врачам невозможно.

Такая же картина и по части образования. По словам министра образования Ольги Рысевой, вятские школы демонстрируют отсутствие каких бы то ни было проблем. А как спустишься на грешную землю, то, например, в п. Демьяново (Подосиновский район) много лет не могли поменять систему отопления, а в Фалёнском районе целый месяц чинили крыши, сорванные ураганом с местных школ.

Тут-то и задаешься вопросом: кому нужно такое, мягко выражаясь, ретуширование действительности, «позитивчик» вместо реалий? И ответ на этот вопрос очевиден.

Иван ТРОФИМОВ.