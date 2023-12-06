Газеты читаю - потому всё знаю. Спустя несколько лет после закрытия киосков «Роспечати» в Кирове хотят вернуть газетные ларьки

Уже больше десяти лет в Кирове и Кировской области остаётся открытым вопрос о необходимости принятия схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО). В 2012 году руководитель управления градостроительства и архитектуры горадминистрации Ирина Рубцова заявила, что предпринимателям стоит либо изменить свой бизнес, либо переехать в более развивающиеся районы города. Данное решение относилось только к части ларьков, а вот павильоны с питьевой водой, орехами и сухофруктами, фруктами-овощами, цветами, а также газетные киоски в городском управлении обещали не трогать.

Через год появилась информация о том, что закрытию подлежат не только ларьки с продуктами, но и киоски «Роспечати».

Еще тогда, комментируя ситуацию, соучредитель компании «Вятка-Роспечать» Наталия Столбова рассказывала: «Причина в уведомлении не указана. Просто с нами расторгается договор, который изначально был бессрочным. На словах это обсуждается давно, и якобы эти договоры составлены неправильно и недействительны. Но выход есть: можно этот договор составить по-другому - не через земельные отношения, а через аренду торгового места. Так работают другие города. Но городская администрация этого не хочет, а предлагает межевание, на которое могут уйти годы».

Как уверяют в горадминистрации, ушедший бизнес стал таковым в связи с нерентабельностью. Кроме того, чиновники в свое оправдание утверждали, что павильоны, созданные для распространения периодики, не соответствуют нормам пожарной безопасности. Должностные лица администрации города были уверены, что, помимо всего, спрос на газеты в киосках падает, потому что всё чаще доставкой печатной продукции занимаются почтальоны.

Льготы не помогли

Догадываясь о том, что людям негде будет оперативно и дешево приобретать любимую печатную продукцию, снос и закрытие ларьков «Роспечати» все-таки начали с марта 2020 года. Первым «пострадавшим» стал киоск по адресу: ул. Карла Маркса, 45, на остановке возле поликлиники.

22 марта 2022 года на заседании комиссии кировской гордумы по бюджету и финансам депутат Алексей Вотинцев поднял вопрос о закрытии в городе киосков компании «Вятка-Роспечать». Об этом на своей странице сообщил информационный портал «Источник онлайн».

- «Вятка-Роспечать» всегда получала льготу, потому что они несли социальную нагрузку, обеспечивали горожан, особенно малообеспеченных, свежей прессой, - отметил Вотинцев. - Что делается для того, чтобы люди могли в разных местах, без очереди, купить по приемлемой цене периодику? Что делает департамент экономического развития и предпринимательства, чтобы решить данную проблему?

- У нас льгота по печатной продукции для НТО как была, так и осталась, - 0,1 процента от общей стоимости аренды, - ответил глава департамента Евгений Рыбников. - Решение по сокращению данных объектов принимается собственником в силу экономических причин.

- Что касается обеспечения населения периодической продукцией, есть две линии - подписка и стойки с печатной продукцией практически во всех торговых сетях, - добавил чиновник.

А что люди говорят?

В репортаже ГТРК «Вятка», который вышел в эфир 1 апреля 2022 года, своим мнением о «печатной революции» поделились жители Кирова.

«Желательно не закрывать. Где мы будем покупать газеты-то? Оставьте хоть один киоск!» - высказалась кировчанка Людмила Агалакова.

«Очень жаль, что киоски убирают. Эти киоски у нас всю жизнь были. Не было такого, что не существовало киоска. Надо нам, чтобы их оставили и чтобы газета была», - с горечью говорила еще одна жительница Кирова Евгения Зачиняева.

Коренные кировчане, преданные читатели любимых газет, были и остаются противниками таких действий, как закрытие киосков «Рос­печати». А может, всё-таки рано расстраиваться?

Возвращение киосков

На данный момент массового заполнения сферы НТО по продаже периодических изданий пока не наблюдается, но власти города считают этот вопрос важным и прорабатывают его вместе с бизнес-сообществом. Об этом в прямом эфире «Дневного разворота» рассказал заместитель главы администрации города Кирова, начальник департамента экономического развития и предпринимательства Всеволод Фролов, сообщается на странице издания «Бизнес новости в Кирове».

Отвечая на вопрос ведущих: «Какова на сегодня ситуация в этой сфере дея­тельности после ушедшей с рынка сети «Роспечати»?», Фролов заверил, что бизнес «потихонечку возвращается».

- К сожалению, в своё время бизнес «Роспечати» был свёрнут. они закрыли свои киоски, аргументировали нерентабельностью. У нас действительно были проблемы с продажей периодической печати, несмотря на то что эта продукция продавалась и продолжает продаваться и в почтовых отделениях, и в магазинах торговых сетей. Но жители привыкли по дороге домой покупать периодику в этих киосках, - прокомментировал ситуацию гость эфира.

Совместно с предпринимательским сообществом, в том числе с региональным отделением Ассоциации малоформатной торговли, чиновники «нашли возможность и выделили места под такие НТО».

- Аукционы были проведены. Сейчас бизнес потихонечку начинает возвращаться. Единственное, пока не видим массового захода, но очень стараемся решить этот вопрос и идём в этом направлении, - заверил Всеволод Фролов.

Отвечая на вопрос: «Что могло бы подстегнуть предпринимателей к заходу на этот рынок?», куратор бизнеса в городе пояснил:

- Бизнес-модель просчитана, с предпринимателями мы по этой теме встречались, обговаривали. Там же не только периодика, есть большая доля и сопутствующих товаров. Этот бизнес просчитан. Вопрос пока в том, что желающих было всего двое - местная и владимирская компании. Если не ошибаюсь, было выделено 27 мест. Надеемся, со временем все места заполнятся и периодика будет продаваться. Так что ситуацию с заменой доли ушедшей «Рос­печати» я бы охарактеризовал как «в развитии». Надеемся, всё разрешится к концу этого года, может, захватит часть следующего, но такие НТО точно будут появляться, - резюмировал сказанное Всеволод Фролов.

На данный момент под брендом «Мир прессы» в Кирове уже работают магазин и около десятка киосков. В них можно купить всевозможные печатные издания, в том числе и «Вятский край».

Ксения АФАНАСЬЕВА.