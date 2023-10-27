Футбол вопреки интригам. Чемпионом премьер-лиги кировской областной федерации футбола стала команда «Машиностроитель»

Сыграв пятнадцать матчей, в тринадцати футболисты «Машиностроителя» одержали победу. О прошедшем чемпионате мы беседуем с тренером команды Алексеем ВЫЧУГЖАНИНЫМ.

- Алексей Валентинович, примите наши поздравления с новым титулом «Машиностроителя». Как команда готовилась к чемпионату?

- Мы с руководством Группы «Сельмаш» заранее обговорили формирование нового состава команды и параметры подготовки к чемпионату, вовремя начали тренировки. В этом году к нам пришло много молодых ребят - состав «Машиностроителя» обновился примерно на 40 процентов. Взяли даже четверых 14-летних игроков, они по очереди по одному тайму отыграли в матчах чемпионата. Конечно, игру в основном вели ребята с опытом. Команда в целом была сбалансирована, все линии укомплектовали ровно. Поэтому «Машиностроитель» прошёл чемпионат уверенно.

- Участвовали ли в чем пионате новые команды?

- Нет, соперники нам были хорошо знакомы. Это и «Прогресс», и «Вектор», который с таким сильным составом на удивление слабо выступил в этом году, потеряв очень много очков. «Нововятск» традиционно сильно бился на домашнем стадионе при поддержке болельщиков с музыкой и флагами. В этом году «Машиностроителю» сложнее было противостоять не другим командам, а руководству региона и родной федерации футбола. Вы наверняка в курсе, что решением правительства Кировской области у нас хотели забрать стадион. В феврале на «Машиностроитель» прибыла областная комиссия, которая вынесла вердикт, что «поле стадиона находится в неудовлетворительном состоянии». Команда старается, растит молодых футболистов, продолжает играть, а тут такая «поддержка» со стороны правительства области… В региональной премьер-лиге и так всего четыре стабильные команды, остальные, увы, идут дополнением. Каждый раз непонятно, приедет омутнинский «Металлург» на игру в Киров или нет, будет участвовать «Слободской» или не соберётся. Чемпионат откровенно слабый, так ещё и нашей команде всеми силами мешали играть. Ну как в феврале футбольное поле могло быть в идеальном состоянии, если оно было залито льдом для массовых катаний? Замечу, руководство Группы «Сельмаш» за свой счёт всю зиму содержало на «Машиностроителе» бесплатный для жителей города каток. Ежедневно по 200 человек на коньках катались! Проверяющим не было дела до программы реконструкции стадиона, представленной генеральным директором завода Александром Чуриным. А в ней значились искусственное покрытие на поле, современные беговые дорожки, сектор тренажёров, обустройство площадки для игры в городки, волейбольная площадка. При этом все расходы на реконструкцию Группа «Сельмаш» брала на себя. А доступ ко всем зонам стадиона - традиционно бесплатный для всех любителей спорта. Вместо поддержки и проекты реконструкции стадиона, и тренировки футбольной команды получили противодействие со стороны областной власти.

- И где команда готовилась к чемпионату?

- Пока шли суды, «Машиностроитель» тренировался на арендованном поле стадиона «Прометей». После странных телефонных звонков из администрации губернатора руководство регионального управления МЧС, в чьём ведении находится «Прометей», нас «попросило» с этой площадки, хотя мы помогали им делать поле. Тогда мы перенесли тренировки на стадион «Родина», но и туда пошли звонки из областной администрации. В результате «Машиностроителю» отказали и в этом поле. Так нам вставляли палки в колёса. Две трети сезона мы были вынуждены играть на чужих стадионах. К августу руководство машиностроительного завода 1 Мая завершило реконструкцию стадиона «Машиностроитель», и мы заканчивали чемпионат на своём родном поле.

- Воля «Машиностроителя» к победе оказалась сильнее всех преград. Давайте отметим футболистов, внёсших основной вклад в чемпионский титул команды.

- Вся команда показала себя отлично. Но особо хочется назвать Виталия Дресвянникова, который уже много лет играет за «Машиностроитель», Эльшана Мамедова, Артёма Демержи, Костю Халявина. Это костяк команды, готовые футболисты. А за ними следует молодёжь «Машиностроителя» - участвуют в тренировочном процессе, становятся крепкими командными игроками.

- Как построите тренировочный процесс зимой?

- После чемпионата игроки отдохнули две недели, уже приступают к тренировкам в облегчённом режиме - дважды в неделю играем в зале без нагрузок, плюс час тренажёрного зала. Будем участвовать в чемпионате по мини-футболу.

- Планируете ещё пополнить состав?

- Многие футболисты просятся в «Машиностроитель». Неудивительно: команда с историей, в 2027 году ей исполнится сто лет. Сохранились фотографии, как в 1927 году члены команды лопатами ровняли поле в парке имени 1 Мая для проведения первого в Вятке чемпионата. И с 1927 года «Машиностроитель» пропустил только один сезон игр - в недавнюю пандемию коронавируса.

- Раскройте планы на следующий сезон.

- У команды и руководства Группы «Сельмаш» есть планы перейти на лигу выше и играть в третьем дивизионе «Золотое кольцо». Речь об этом шла ещё год назад, но мы приняли решение сформировать более крепкий состав команды, обыграться в чемпионате областной премьер-лиги и понять, на что способен новый «Машиностроитель». Судя по результатам чемпионата, команда готова пойти выше. По уровню мы не уступаем любой средней команде этого дивизиона. Тем более команды этой лиги нам хорошо известны, они гораздо интереснее как соперники. В «Золотом кольце» больше футбола, чем мелких чиновничьих интриг. И именно это нужно нашим болельщикам.

Беседовал А. БРОДИН.