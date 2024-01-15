Фотография прилагается. Правительство КО собирается разместить почти 200 комплексов фиксации нарушений ПДД

На последнем в ушедшем году заседании правительства Кировской области региональный министр транспорта Алексей Петряков рассказал о закупке 184 камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Они должны повысить безопасность поездок по вятским трассам.

Предложение министра было принято. А губернатор области попросил тех, кто будет заниматься организационной стороной такой сделки, все шаги осуществлять максимально открыто и публично. И это не случайно. У нас в регионе уже был печальный опыт, связанный с приобретением дорожных камер.

Покупать или арендовать?

Цифровизация затронула все сферы жизни российского общества. Не обошла стороной она и дорожную сферу. Если раньше нарушителей ловили наряды ГАИ, то теперь с этим спокойно справляются дорожные камеры. Есть, конечно, иногда и к ним претензии, но в целом они уже с успехом заменили собой инспекторов дорожно-патрульной службы.

Сеть дорог Кировской области одна из самых протяженных в России. Их километраж насчитывает более 25 тыс. км, из которых три с лишним тысячи километров приходится на трассы регионального и федерального уровней. При этом на территории области работает всего 164 комплекса фото- и видеофиксации.

Как показало исследование, проведенное профильным научным институтом по заказу министерства транспорта Кировской области, существующего количества камер для обеспечения безопасности на дорогах недостаточно. Требуется установить еще 184 комплекса.

Это не означает, что чиновники не работают над увеличением количества камер на дорогах. Напротив, в 2023 году были закуплены девять комплексов. Но если приобретать их такими темпами, то, чтобы закрыть все дороги необходимым числом устройств, потребуется двадцать с лишним лет. А времени меж тем нет, автомобили продолжают сталкиваться, и в этих авариях продолжают гибнуть люди. Поэтому принимать решение об одномоментном приобретении камер - дело крайне актуальное и необходимое.

Но как это сделать, если бюджет «не резиновый», а на такую покупку нужно потратить почти миллиард рублей? А если включить сюда оплату работ по установке комплексов и их обслуживанию, то почти полтора миллиарда. Тут-то и начнешь «репу чесать» и «мозгами ворочать». Ну а если своих мыслей, как выполнить поставленную задачу, нет, то всегда можно подсмотреть, как проблему решили соседи.

Петряков заметил на заседании, что в других регионах РФ, в частности в Башкирии, есть успешный опыт закрытия всех участков дорожной сети камерами, без расходования при этом огромных средств из регионального бюджета. Для этого используются механизмы аренды или концессии комплексов.

Такая практика предполагает, что какая-либо фирма сама покупает и устанавливает камеры на дорогах, а затем, скажем, в течение пяти лет возмещает их стоимость за счет части поступающих штрафов. По прошествии установленного времени данные комплексы переходят в собственность региона. Это обеспечивает повышение безопасности на дорогах «здесь и сейчас» и не требует гигантских трат из бюджета.

Кировский минтранс предложил пойти по этому пути. Чиновники, по словам Алексея Петрякова, всё подсчитали и рассчитали, а потому даже при самом пессимистичном прогнозе (при недоборе по штрафам) сумма затрат из региональной казны составит порядка 100 млн рублей в год. Зато имущество, стоимостью 1,2 млрд рублей, через пять лет будет в областной собственности.

Специалисты минтранса уже проработали вопрос с главными игроками на рынке дорожного видеооборудования, в числе которых было и ПАО «Ростелеком». Но в любом случае привлечение в сферу безопасности дорожного движения частного инвестора будет происходить через конкурсные процедуры.

Учитывая печальный опыт прежних лет, губернатор поручил провести такие торги максимально открыто, дабы избежать подозрений в коррупции со стороны чиновников.

- Думаю, нужно идти по этому пути, но прошу процедуру поиска инвестора сделать максимально публичной, - заметил глава региона. - Обсудить вопрос с ГИБДД, проверяющими структурами, предпринимателями и только после этого объявлять конкурс, на который все потенциальные участники рынка смогли бы подать заявки.

Посадили за камеры

В Кировской области закупка камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД уже дважды фигурировала в качестве основания для возбуждения уголовного дела в отношении чиновников.

Первым прогремело дело бывшего министра информационных технологий и связи Юрия Палюха. Он был арестован летом 2020 года вместе со своим подчиненным - директором кировского Центра стратегического развития информационных ресурсов и систем управления Дмитрием Поповенко.

По версии следствия, Палюх обеспечил приемку и незаконную оплату камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД, не соответствующих требованиям. В результате он причинил государству ущерб на сумму свыше 93 млн рублей.

Первомайский суд г. Кирова летом 2022 года признал Юрия Палюха и Дмитрия Поповенко виновными в превышении должностных полномочий. Первый получил четыре года условно с четырьмя годами испытательного срока и с запретом занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение трёх лет, а второй - три года условно с тремя годами испытательного срока и с запретом занимать госдолжности в течение двух лет. В октябре 2022 года обоим условное наказание заменили на реальное с отбыванием его в колонии общего режима.

Вторыми к уголовной ответственности за приобретение дорожных видеокамер привлекли бывшего главу кировской городской администрации Илью Шульгина и экс-начальника управления дорожной и парковой инфраструктуры Алексея Ишутинова. Их задержали осенью 2020 года.

По версии следствия, они злоупотребили своими полномочиями при заключении муниципального контракта на закупку 20 комплексов фото- и видеофиксации (на сумму более 21 млн рублей). Камеры были поставлены ненадлежащего качества, однако чиновники согласовали их приобретение.

Ленинский районный суд Кирова приговорил бывшего главу горадминистрации Илью Шульгина к двум с половиной годам колонии строгого режима, признав его организатором преступления. Ишутинова суд признал виновным в зло­употреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия, и приговорил его к заключению на срок полтора года с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение двух лет.

Вопрос доверия

И в том, и в другом случае камеры закупались в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». И в том, и в другом случае кое-кто хорошо нагрел на этом руки.

Но сегодня, казалось бы, нет даже повода подозревать чиновников из минтранса (или из какого-либо другого ведомства) в стремлении урвать от сделки по приобретению 184 дорожных комплексов хоть какой-то кусок. Губернатор ведь однозначно «пальцем погрозил» да добавил к тому слова о «нулевой терпимости к любым коррупционным проявлениям». Уже одно это должно устранить у вятской публики малейшие сомнения по поводу данной сделки.

Иван ТРОФИМОВ.