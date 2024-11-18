Фонд помогает ветеранам

В начале ноября в Самаре завершился семинар-совещание для руководителей филиалов фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Представители всех 89 субъектов страны на площадке форума обсудили ключевые вопросы комплексного сопровождения и поддержки ветеранов СВО и их семей.

Статс-секретарь - заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва подчеркнула актуальность таких выездных очных встреч и заверила, что эта практика продолжится: «Наша команда постоянно растёт, возникают новые задачи, вызовы, вопросы, которые необходимо решать».

«Наша главная задача - ресоциализация ветеранов СВО, чтобы человек смог работать, имел возможность растить детей, содержать семью, получать, если необходимо, новые знания и компетенции, образование», - подчеркнула Цивилёва.

Руководитель кировского филиала фонда «Защитники Отечества» Константин Уськов рассказал, что с момента открытия в филиал поступило 5911 запросов на оказание помощи, из которых решены 5449. Всего в Кировской области действует 40 мер поддержки участников спецоперации и членов их семей.

Портал Объясняем.рф узнал у начальника департамента по делам инвалидов фонда «Защитники Отечества» Александра Верещагина, какие технические средства реабилитации доступны ветеранам СВО и как их оформить.

- Люди, получившие инвалидность в ходе специальной военной операции, могут получить высокотехнологичные технические средства реабилитации (ТСР). Среди них - средства, которые не входят в федеральный перечень. Это значит, что их не предоставляет Социальный фонд России, - пояснил Верещагин. - Для обеспечения такими ТСР в фонде создан экспертный совет, в который входят в том числе представители медицинских и общественных организаций. Совет рассматривает заявки на обеспечение ТСР и определяет медицинские показания для обеспечения ТСР, потребность в таких средствах реабилитации. Далее фонд закупает эти ТСР и предоставляет заявителю.

- Сколько времени это занимает? Насколько это просто для заявителей?

- Всё происходит оперативно. Ветерану достаточно лишь обратиться в наш филиал, к своему социальному координатору, написать заявление в свободной форме. В нём указать необходимость в определённом ТСР.

Работа идёт в режиме одного окна: социальные координаторы сами уведомляют наших ветеранов СВО, что есть такая возможность, а затем помогают собрать весь пакет документов. Если необходимо посетить медучреждение, социальные координаторы также записывают бойцов и организуют встречу.

- Какие средства реабилитации сегодня доступны ветеранам СВО?

- Экспертный совет уже определил 11 различных наименований предоставляемых ТСР: это протезы для занятий спортом, кресла-коляски с дополнительными функциями - например ступенеходами, вертикализатором, или повышенной проходимости. Также сюда входят тренажёры для реабилитации, поэтому к нам может обратиться не только ветеран СВО с инвалидностью, но и тот человек, который находится на сопровождении фонда и просто получил травму, хочет получить тренажёр для помощи в восстановлении. Ещё в список вошли различные приспособления для людей, имеющих инвалидность по зрению и по слуху.

- Предусмотрены ли для ветеранов СВО специальные транспортные средства? Они могут получить, например, автомобиль с ручным управлением?

- Да, конечно. В начале года председатель фонда Анна Цивилёва выступила с инициативой о предоставлении автомобилей с ручным управлением ветеранам СВО, которые получили наиболее тяжёлые травмы и ранения, передвигаются на креслах-колясках, имеют парную ампутацию нижних конечностей. Эту инициативу поддержал Президент. И Государственная дума довольно оперативно внесла соответствующие изменения в федеральное законодательство. С конца августа мы предоставляем нашим героям автомобили с ручным управлением.

Пока что в России сертифицированы только модели Lada Granta. Но уже к концу года завод «Москвич» обещает также получить сертификаты на такие автомобили, и АвтоВАЗ планирует расширить линейку таких транспортных средств. Думаю, уже в следующем году набор предоставляемых автомобилей с ручным управлением расширится.

- При этом ветеранам СВО доступны и ТСР, которые есть в федеральном перечне? Что в него входит?

- Перечень довольно обширный. В нём есть три наиболее востребованные и дорогостоящие позиции: протезы, кресла-коляски и слуховые аппараты. По ним фонд доплачивает к стоимости электронного сертификата, который выдаёт Социальный фонд России. Это позволяет приобретать более дорогостоящие, надёжные и функциональные средства реабилитации.

Сертификат от СФР выдаётся в беззаявительном порядке: сразу после оформления инвалидности на карту «Мир» начисляют баллы для приобретения ТСР. Ребята обращаются к своим социальным координаторам - и они рассказывают, в каких организациях можно получить доплату.

Все эти организации отобрали в фонде. Они соответствуют высоким критериям качества. Перечень таких организаций постоянно расширяется. Потребность в доплате определяет группа экспертов. По результатам рассмотрения заявки на доплату определяется предельный размер, который сообщают заявителю. В результате человек получает максимально качественное средство реабилитации, которое подходит ему функционально.

- Как ещё вы помогаете героям СВО? Технические средства реабилитации - это ведь только часть работы?

- Верно, ещё одно направление нашей работы - это адаптация жилых помещений. Это набор специальных технических решений и средств, которые помогают сделать проживание максимально комфортным и удобным, без ограничений. Средства адаптации, которые позволяют беспрепятственно выходить из дома, перемещаться, учиться, работать, общаться.

- Как получить такие средства адаптации?

- Также через филиал фонда «Защитники Отечества» и через своего социального координатора. На базе каждого муниципального образования, в котором проживает ветеран СВО, создана специальная комиссия. Она обследует жилое помещение ветерана СВО, составляет список необходимых средств адаптации, которые фонд может предоставить. А затем начинаются работы по их установке.

- Какие это средства адаптации? Можете привести примеры?

- Всего в список таких средств адаптации и работ входит 83 позиции. Это, например, адаптированная кухня, специализированные сантехнические устройства - краны, душ, ванна. Также это адаптированные дверные блоки, которые расширяют проёмы для перемещения на кресле-коляске.

Весь этот набор позволяет сделать квартиру полностью адаптированной под нужды человека с инвалидностью. Он может свободно перемещаться по жилью, пользоваться кухней. Средства адаптации и реабилитации позволяют вернуться к нормальной жизни.

- Как ветераны СВО могут работать с учётом ограниченных возможностей здоровья?

- В рамках адаптации жилых помещений мы также предоставляем специализированные рабочие места - компьютеры со специализированными устройствами ввода. Они очень востребованы у людей с различными нарушениями зрения и слуха, опорно-двигательного аппарата. Такие устройства позволяют не только работать, но и проходить обучение, свободно общаться с другими людьми. Это также позволяет нашим героям адаптироваться к нормальной жизни.

Подготовила Анастасия ЧЕТВЕРГОВА.