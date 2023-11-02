Фонд капремонта «забыл» про крышу

В сентябре прошлого года Фонд капремонта заключил контракт с подрядчиком. Тот должен был до декабря отремонтировать крышу дома на ул. Орловской, 27, в городе Кирове. Цена контракта составляла 3,8 млн рублей. В октябре рабочие приступили к ремонту: вскрыли кровлю над пятым подъездом. А в ноябре 2022 года исчезли.

Жильцам дома объяснили, что рабочие выйдут на объект после новогодних праздников. Однако на месте так никто и не появился. Позже стало известно, что Фонд капитального ремонта расторг договор с подрядчиком. Прошёл почти год, но нового подрядчика до сих пор не нашли.

Всё это время крыша была под дренажной плёнкой. Спасла ситуацию управляющая компания: месяц назад она закрыла кровлю за счёт средств собственников, чтобы люди хоть как-то пережили осень. Ведь из-за раскрытой крыши весной 2023 года обитатели двух квартир этого дома буквально жили под дождём, вёдра и тряпки были в постоянном обиходе. Из-за протечек отпали обои, на потолках видны жёлтые разводы от воды.

Испорченным оказалось не только личное имущество жильцов, но и фасад здания. Со стороны подъездов видно, что от влаги отпали штукатурка и краска. Произошло это в последние полгода.

Капитальный ремонт в этом доме просто необходим. В квартире № 33 проживает десятилетняя девочка, страдающая аллергией. Ребёнок не может находиться в своей комнате: из-за сырости по стене пошла чёрная плесень, она ухудшает течение болезни. А в квартире № 8 жильцы периодически ужинают без света, так как рядом с обеденным столом с потолка бежит вода. Но перспективы ремонта неизвестны.

Отчаявшись получить хоть какую-то информацию от Фонда капремонта, жильцы дома обратились за помощью в Народный фронт.

«Здесь мы видим халатное отношение со стороны фонда. Организация расторгла договор с подрядчиком, но при этом не нашла нового. Уверены, что за несколько месяцев можно провести аукцион и найти подрядную организацию. Кроме того, жильцам не возместили ущерб. Известно, что собственники одной из квартир уже сделали ремонт за свой счёт. Будем выяснять, почему до сих пор не найден подрядчик и когда начнутся ремонтные работы», - рассказал эксперт Народного фронта Дмитрий Сергеев.

Народный фронт направил обращение в прокуратуру.