Фонд есть, ремонта нет. Ваше мнение!

Фото: ГТРК «Вятка»

Жалобы жителей Кировской области на работу, а точнее, отсутствие таковой у регионального Фонда капитального ремонта накапливаются как снежный ком. Из Мурыгино и Кирово-Чепецка сообщают, что подрядчики фонда не успели перекрыть крыши домов до начала осенних дождей и не спешат закончить работы, несмотря на грядущие холода.

В Кирове на одном из домов крышу починили, но теперь она протекает и затапливает квартиры жильцов. Между прочим, тех самых людей, которые ежемесячно пополняют счёт Фонда капремонта своими деньгами.

Мало неудач в плановых ремонтах, так региональное правительство поручило фонду облагородить фасады домов к грядущему 650-летию города Кирова.

«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Как вы оцениваете работу Фонда капремонта в Кировской области?

- Положительно. Выполняются большие объемы работ.

- Отрицательно. Фонд не контролирует качество ремонтов.

- Я живу в частном доме и не интересуюсь программой капремонтов.

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

Подведем итоги предыдущего опроса.

В начале осени этого года российские АЗС меняли ценники на бензин каждый день. И ежедневно цены только повышались. Автолюбители сетовали на выросшие расходы, а руководители агропредприятий хватались за головы: цена дизельного топлива, на котором работает сельхозтехника, превысила стоимость 95-го бензина и продолжала расти. И это в разгар уборочной страды, когда механизаторы работают в полях круглые сутки.

21 сентября правительство РФ ввело ограничение на вывоз за границу бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на внутреннем рынке. Федеральная антимонопольная служба уже направила письма нефтяным компаниям и владельцам АЗС о необходимом снижении цен.

«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

Должно ли государство регулировать цены на бензин?

- Да, нефтяные компании надо держать в узде – 93 голоса (51,7%)

- Нет, это нарушает законы рыночной экономики - 39 голосов (21,7%)

- У меня нет машины, мне всё равно – 48 голосов (26,7%)

Статью «Суровая вятская страда» читайте в субботнем номере «Вятского края».