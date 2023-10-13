Фонд есть, ремонта нет. Ваше мнение!

ОБЩЕСТВО

13 октября 2023 64 0
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Фото: ГТРК «Вятка»

 

Жалобы жителей Кировской области на работу, а точнее, отсутствие таковой у регионального Фонда капитального ремонта накапливаются как снежный ком. Из Мурыгино и Кирово-Чепецка сообщают, что подрядчики фонда не успели перекрыть крыши домов до начала осенних дождей и не спешат закончить работы, несмотря на грядущие холода.

 

В Кирове на одном из домов крышу починили, но теперь она протекает и затапливает квартиры жильцов. Между прочим, тех самых людей, которые ежемесячно пополняют счёт Фонда капремонта своими деньгами.

 

Мало неудач в плановых ремонтах, так региональное правительство поручило фонду облагородить фасады домов к грядущему 650-летию города Кирова.

 

«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

 

Как вы оцениваете работу Фонда капремонта в Кировской области?

 

- Положительно. Выполняются большие объемы работ.

 

- Отрицательно. Фонд не контролирует качество ремонтов.

 

- Я живу в частном доме и не интересуюсь программой капремонтов.

 

Голосуйте на сайте «Вятского края»!

 

Подведем итоги предыдущего опроса.

 

 

В начале осени этого года российские АЗС меняли ценники на бензин каждый день. И ежедневно цены только повышались. Автолюбители сетовали на выросшие расходы, а руководители агропредприятий хватались за головы: цена дизельного топлива, на котором работает сельхозтехника, превысила стоимость 95-го бензина и продолжала расти. И это в разгар уборочной страды, когда механизаторы работают в полях круглые сутки.

 

21 сентября правительство РФ ввело ограничение на вывоз за границу бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на внутреннем рынке. Федеральная антимонопольная служба уже направила письма нефтяным компаниям и владельцам АЗС о необходимом снижении цен.

 

«Вятский край» предлагает выбрать вариант ответа на вопрос:

 

Должно ли государство регулировать цены на бензин?

 

- Да, нефтяные компании надо держать в узде – 93 голоса (51,7%)

 

- Нет, это нарушает законы рыночной экономики - 39 голосов (21,7%)

 

- У меня нет машины, мне всё равно – 48 голосов (26,7%)

 

Статью «Суровая вятская страда» читайте в субботнем номере «Вятского края».

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