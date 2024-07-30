Филиал «КЧХК» завершил ремонтную кампанию на агрегатах азотной кислоты

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в цехе производства азотной кислоты завершена ремонтная кампания на двух крупнотоннажных агрегатах АК-72. Кроме того, на одном из агрегатов в стадии завершения инвестиционный проект по реконструкции узла окисления аммиака. Общая сумма инвестиций в этот проект составит порядка 108 млн рублей.

Во время ремонта на обоих агрегатах прошло плановое техобслуживание компрессорного оборудования, обновление задвижек на охлаждающем устройстве, замена змеевиков охлаждающей воды на тарелках абсорбционных колонн, предназначенных для отвода тепла реакции абсорбции.

В рамках инвестиционного проекта был реконструирован смеситель аммиака с воздухом и обновлено поддерживающее устройство с каталитическим пакетом. Эти меры позволили повысить эффективность всего узла окисления и качество конечного продукта. Кроме того, реконструкция поможет снизить расходный коэффициент по аммиаку и потери металлов платиновой группы.

Александр Иванишин, главный технолог по азотному циклу филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

На агрегате АК-72/1 мы также продолжаем реализацию еще одного инвестиционного проекта по переводу агрегата на низкотемпературную селективную очистку. Ведутся рабочее проектирование и строительно-монтажные работы по возведению корпуса под новое компрессорное оборудование. Проект позволит нам уйти от использования дорогостоящего палладиевого катализатора, сократить потребление природного газа и время пусковых операций, а также увеличить производительность агрегата.

Реклама.