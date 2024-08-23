Филиал «КЧХК» выпустил юбилейную тонну сложных минеральных удобрений

Цех по производству сложных минеральных удобрений филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» выпустил 25-миллионную тонну продукции с момента начала своей работы в 1985 году.

Юбилейная тонна отправилась из Кирово-Чепецка в Бразилию — предприятие отгружало азофоску NPK 27:6:6:2 и известково-аммиачную селитру.

Цех сложных минеральных удобрений уникален вариативностью своей продуктовой линейки. Меняя соотношение питательных веществ, подразделение может выпускать до 15 марок различных удобрений на одном и том же оборудовании.

Андрей Одинцов, главный инженер филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

В цехе ведется постоянная работа по расширению ассортимента, улучшению качества и увеличению количества выпускаемых удобрений, модернизируется или меняется оборудование, выработавшее свой ресурс, регулярно проводятся ремонты технологических цепочек. Кирово-чепецкие сложные минеральные удобрения знают не только в России, но и за ее границами.

Реклама.