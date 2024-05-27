Филиал «КЧХК» вручил награды сотрудникам ко Дню химика

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в канун профессионального праздника Дня химика прошло чествование лучших сотрудников.

Награды разных уровней вручали на предприятии в течение всей предпраздничной недели: это благодарственные письма и почетные грамоты муниципалитета, Законодательного собрания Кировской области, регионального правительства и губернатора. Шесть сотрудников получили почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ, девять — награды Российского Союза Химиков.

Определен лауреат премии имени В.В. Уткина — почетная награда филиала «КЧХК» за добросовестный труд, значимый вклад в реализацию программ развития производства, творческий подход к работе, участие в рационализации и изобретательстве. Им стал Владимир Журавлев, технолог цеха — заместитель начальника цеха сложных минеральных удобрений. К празднику на предприятии также обновили Доску почета.

В субботу 25 мая для всех сотрудников состоялось праздничное мероприятие на территории санатория-профилактория «Перекоп».

Юрий Шульга, директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

День химика — это особый день для всех нас. Мы традиционно собрались в «Перекопе» отметить праздник по-семейному. Каждый из сотрудников вносит весомый вклад в работу и процветание нашего предприятия. Вместе мы решаем самые сложные задачи, реализовываем амбициозные проекты.

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