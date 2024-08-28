Филиал «КЧХК» «Уралхима» принял участие в педагогической конференции в Кирово-Чепецке

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» стал участником ежегодной педагогической конференции, которая традиционно проходит в Кирово-Чепецке накануне нового учебного года. Предприятие представила Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» по персоналу и социальной политике, депутат Законодательного собрания Кировской области.

Мероприятие прошло на базе многопрофильного лицея и объединило представителей дошкольного, школьного и дополнительного образования. На конференцию были приглашены представители городских предприятий — социальных партнеров образовательных учреждений.

Участники обсудили результаты прошлого учебного года и направления работы, которым стоит уделить особое внимание в наступающем. Кроме того, поднимался вопрос значимости цифровых сервисов в системе образования и совершенствования образовательной инфраструктуры. По множеству направлений школам оказывают помощь социальные партнеры. «Уралхим» системно работает с учреждениями сферы образования в городе, с 2018 года на постоянной основе проводит грантовый конкурс среди школ Кирово-Чепецка.

Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и социальной политике, депутат Законодательного собрания Кировской области:

В начале учебного года мы посмотрим итоги реализации грантовых проектов. Надеюсь, что они будут полезны для ребят. В 2025 году мы будем праздновать юбилей Кирово-Чепецка. Мы приготовим для школ города интересные проекты. Наше плодотворное сотрудничество будет продолжено.

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