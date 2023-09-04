Филиал «КЧХК» стал генеральным партнером «Чистых игр» в Кирово-Чепецке

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» вновь стал генеральным партнером «Чистых игр» в Кирово-Чепецке. Этот проект существует в городе с 2019 года, и предприятие неизменно поддерживает его проведение.

В этом году в «Чистых играх» приняли участие более 100 человек. Участники собрали и рассортировали более двух тонн мусора: 122 мешка пластика, 97 мешков стекла, 8 мешков алюминиевых банок, 61 батарейка и 119 мешков со смешанным мусором.

Сергей Завьялов, руководитель направления по ОТиПБ филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат городской Думы:

«Чистые игры» стали одними из череды мероприятий накануне Дня города. Такие игры — очень хорошее и важное событие. Спасибо всем участникам за их неравнодушное отношение к тому месту, где мы живем, и стремление сделать его чище и лучше.