Филиал «КЧХК» реализует инвестиционный проект по охлаждению гранул

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в цехе производства аммиачной селитры на одном из агрегатов реализуется инвестиционный проект по монтажу узла охлаждения гранул. Общая сумма инвестиций в проект — более 200 млн рублей.

Новое оборудование смонтировано в рамках инвестпроекта по увеличению производительности агрегата при выпуске азотофосфата на порядка 30 тонн в сутки.

Производительность агрегатов аммиачной селитры зависит от температуры окружающего воздуха — в летний период она снижается. Реализация проекта позволит уменьшить количество горячего воздуха, поступающего в гранбашню из аппарата охлаждения гранул в кипящем слое, что в свою очередь даст понижение температуры воздуха в стволе гранбашни и ускорит процесс образования гранул.

С целью обеспечить необходимое снижение температуры гранул после грануляции, был установлен специальный теплообменник высотой более 20 метров, в котором гранулы охлаждаются с 90℃ почти до 40℃. Охлаждение обеспечивается за счет прохождения продукта через пластины, внутри которых постоянно циркулирует хладоноситель — специально подготовленная и охлажденная до необходимой температуры вода.

Андрей Одинцов, главный инженер филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

Этим летом мы планируем выполнить комплексное испытание узла, по итогам которого будет определена фактическая цифра, на которую удалось увеличить производительность агрегата. В планах — эксплуатация нового узла в течение всего года, а не только в летний период.

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