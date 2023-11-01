Филиал «КЧХК» провел мероприятия для ветеранов города
ОБЩЕСТВО
Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» организовал творческие мероприятия для ветеранов Кирово-Чепецка в рамках проекта «Уралхим.АРТ», приуроченного к 45-летнему юбилею предприятия.
В КОА «Дружба» прошли четыре мастер-класса. Ветераны рисовали осеннюю природу, делали свечи из вощины, расписывали керамическую брошь, изучали японскую живопись.
В течение октября среди ветеранов проходил творческий конкурс, посвященный теме «Мой завод». Участники представили большое количество работ, выполненных в разных стилях и техниках, с использованием разнообразных материалов.
Елена Горшкова, председатель Кирово-Чепецкой городской организации ветеранов, депутат Законодательного собрания Кировской области:
В юбилейный год филиал «КЧХК» организовал целую серию мероприятий в рамках проекта «Уралхим.АРТ». Для ветеранов Кирово-Чепецка прошли творческие мастер-классы. Мероприятия вызвали большой интерес, было много положительных откликов. Для ветеранов это стало возможностью встретиться, пообщаться, попробовать что-то новое.
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