Филиал «КЧХК» провел мероприятия для ветеранов города

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» организовал творческие мероприятия для ветеранов Кирово-Чепецка в рамках проекта «Уралхим.АРТ», приуроченного к 45-летнему юбилею предприятия.

В КОА «Дружба» прошли четыре мастер-класса. Ветераны рисовали осеннюю природу, делали свечи из вощины, расписывали керамическую брошь, изучали японскую живопись.

В течение октября среди ветеранов проходил творческий конкурс, посвященный теме «Мой завод». Участники представили большое количество работ, выполненных в разных стилях и техниках, с использованием разнообразных материалов.

Елена Горшкова, председатель Кирово-Чепецкой городской организации ветеранов, депутат Законодательного собрания Кировской области:

В юбилейный год филиал «КЧХК» организовал целую серию мероприятий в рамках проекта «Уралхим.АРТ». Для ветеранов Кирово-Чепецка прошли творческие мастер-классы. Мероприятия вызвали большой интерес, было много положительных откликов. Для ветеранов это стало возможностью встретиться, пообщаться, попробовать что-то новое.

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