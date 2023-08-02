Филиал «КЧХК» продолжает руслорегулирующие работы на реке Вятка

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» начал очередной этап руслорегулирующих работ на реке Вятка в районе острова Деветьяровский в Кирово-Чепецке.

Проект направлен на обеспечение надежности водоснабжения предприятия. Основная задача — восстановление морфометрических и гидравлических характеристик русла реки Вятка в районе водозабора филиала «КЧХК». В ходе проведения очередных работ будет перемещено порядка 400 тысяч кубометров донного грунта. Предыдущий этап объемом более 215 тысяч кубометров завершился в конце марта 2023 года.

Работы проводятся в соответствии с проектом, разработанным ООО «Институт Кировводпроект», на основании Решения, выданного Министерством охраны окружающей среды Кировской области.

В рамках проекта филиал «КЧХК» также осуществляет компенсационный выпуск в Вятку молоди стерляди. В общей сложности до конца августа будет выпущено 224 055 мальков. Вес каждой рыбы — в среднем три-пять граммов. Выпуск производится для возмещения вреда, наносимого биологическим ресурсам Вятки при выполнении работ по руслорегулированию. Рыба привозится в Кировскую область на специальных автомобилях с системой жизнеобеспечения.