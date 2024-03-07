Филиал «КЧХК» принял участие в «Городе мастеров»

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» стал одним из участников профориентационной игры «Город мастеров» в Кирово-Чепецке.

Мероприятие проводилось для учащихся старших классов школ города и состояло из двух этапов. Первым было творческое онлайн-задание — создание видеоролика на тему «Профессии моей семьи». Во втором, очном, этапе девять команд в игровой форме знакомились с предприятиями города, их деятельностью, продукцией и востребованными профессиями.

Филиал «КЧХК» ежегодно принимает участие в «Городе мастеров». Предприятие подготовило для участников задания. В процессе их решения школьники узнали о процессе получения аммиачной селитры и познакомились с профессией химического производства. Также для всех участников игры «Уралхим» организовал шоу «Чудеса науки».

Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и социальной политике, депутат Законодательного собрания Кировской области:

Участие в профориентационных играх дает возможность «КЧХК» в развлекательной форме рассказать детям о сложных процессах производства удобрений. Подобные мероприятия позволяют школьникам познакомиться с трудовой жизнью предприятия. Для нас важно, чтобы подрастающее поколение осознанно подходило как к своей учебной деятельности, так и к вопросу выбора будущей профессии.

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