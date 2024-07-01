Филиал «КЧХК» принял региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»

На базе филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» прошел этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший лаборант химического анализа».

Конкурс проводится под эгидой Министерства труда и социальной защиты РФ. Категория для определения профессионального мастерства среди лаборантов химического анализа была введена в этом году, мероприятие проводилось впервые.

Конкурсная программа состояла из трех этапов. В первой части участники представили визитную карточку, где рассказали о рабочей деятельности и профессиональных достижениях. Теоретическое задание включало в себя проверку знаний по основам общей и аналитической химии, охране труда. В практической части конкурсантам необходимо было провести химические измерения по методике фотометрического анализа железа.

Филиал «КЧХК» представили два участника, которые заняли призовые места: Анна Маркова стала победителем, второе место — у Ксении Катаевой.

Победительница регионального уровня Анна Маркова примет участие в федеральном этапе конкурса, который пройдет в городе Елабуга в августе этого года.

Оксана Иванкина, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по качеству:

Номинация «Лучший лаборант химического анализа» в рамках конкурса «Лучший по профессии» была заявлена впервые. Поэтому для нас особенно важно, что именно наше предприятие стало площадкой его проведения в Кировской области. Победа сотрудников «Уралхима» говорит о высоком качестве их умений и знаний, стремлении развиваться и расти в своей профессии. Уже более десяти лет подобные конкурсы проходят на заводе среди наших сотрудников производственной лаборатории. Эти мероприятия позволяют специалистам совершенствовать профессиональное мастерство, здраво оценивать свои возможности и получать новый опыт.

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