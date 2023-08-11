Филиал «КЧХК» приглашает на фототур

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» продолжает серию мероприятий в честь своего юбилейного года под знаком искусства — «Уралхим.АРТ». Предприятие приглашает любителей и профессионалов фотографии принять участие в фототурах.



В течение августа-сентября фотографы смогут побывать на уникальной экскурсии по одному из крупнейших производств региона и пополнить свое портфолио яркими индустриальными пейзажами. Лучшие работы будут представлены на арт-выставке в конце года.

Сбор заявок на участие — до 15 августа. Положение о фототурах и более подробная информация о проведении мероприятия находится в сообществе филиала «КЧХК» в социальной сети «ВКонтакте».