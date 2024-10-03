Филиал «КЧХК» поздравил ветеранов с Днем пожилого человека

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» поздравил ветеранов с Днем пожилого человека. В честь этой даты прошло несколько праздничных мероприятий.

В Совете ветеранов предприятия состоит 6 500 ветеранов. Накануне праздника все они получили материальную помощь от предприятия. Депутаты городской думы — сотрудники филиала «КЧХК» оказали помощь в приобретении новых костюмов для творческих коллективов.

2 октября для ветеранов «КЧХК» состоялся большой праздничный концерт в культурно-обучающей ассоциации «Дружба». Гости делали красивые кадры в оформленных фотозонах, участвовали в тематических мастер-классах. Завершили мероприятие фуршет и танцевальная программа.

Ежегодно на работу Совета ветеранов предприятие выделяет порядка 10 млн рублей. Средства направляются на поддержку здоровья и организацию творческого досуга.

Александр Байдин, заместитель энергетика цеха азотной кислоты филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат городской думы Кирово-Чепецка:

Ветераны — это наша гордость и вдохновение. В этот праздник мудрости и уважения нам всегда приятно поздравить старшее поколение. Желаем здоровья, радостных событий и новых свершений. «Уралхим» всегда окажет необходимую поддержку.

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