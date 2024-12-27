Филиал «КЧХК» поздравил с Новым годом детей Кирово-Чепецка

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» поздравил с Новым годом детей Кирово-Чепецка и Кирово-Чепецкого района — организовал для них новогодние поздравления и подарил подарки.

Предприятие отправило порядка 1 700 наборов со сладостями детям Кирово-Чепецка и Кирово-Чепецкого района. Более 2 000 подарков получили дети сотрудников «КЧХК», для которых также во время праздничных дней пройдут новогодние представления.

Кроме того, в декабре в «КЧХК» прошла акция «Елка желаний». Воспитанники отделения временного пребывания детей и подростков КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Кирово-Чепецком районе» писали свои пожелания на открытках. Они были размещены на елке на территории предприятия. Сотрудники выбирали подарок и приобретали его самостоятельно или вместе с коллегами. Желанные сувениры были вручены детям на новогоднем празднике, организованном предприятием.

Елена Перминова, заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат Законодательного собрания Кировской области:

Вручение новогодних подарков детям — это добрая традиция и возможность поделиться теплом. Мы верим, что такие моменты создают особую атмосферу праздника и наполняют сердца детей радостью. Поэтому каждый год мы поздравляем самых маленьких жителей города и района, чтобы они чувствовали любовь и заботу.

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