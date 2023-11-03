Филиал «КЧХК» посетили участники Президентской программы подготовки управленческих кадров

Слушатели и выпускники Президентской программы подготовки управленческих кадров в Кировской области посетили филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим».

Выпускник программы, главный технолог по азотному циклу филиала «КЧХК», депутат Законодательного собрания Кировской области Александр Иванишин встретился с гостями и рассказал им о Группе «Уралхим», о производстве предприятия, выпускаемой линейке удобрений, социальной политике и благотворительных проектах.

Во время экскурсии гости побывали в цехе производства аммиака, осмотрели рабочие места операторов центрального пульта управления, узнали об основных технологических процессах. Сотрудники агролаборатории рассказали им, как тестируют удобрения, подбирают их сочетания, а специалисты медиацентра — про корпоративные телевидение и радио.

Александр Иванишин, главный технолог по азотному циклу филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат Законодательного собрания Кировской области:

Ежегодно филиал «КЧХК» принимает большое количество экскурсионных групп разных возрастов и направлений деятельности. Гости остаются под впечатлением от масштабов производства, современных технологий и открытости руководства. В рамках Президентской программы подготовки кадров студенты посещают различные предприятия региона. Смотрят, как они работают, какие технологии и методы работы применяют. Это расширяет кругозор и дает бесценный опыт работы.

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