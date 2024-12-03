Филиал «КЧХК» получил сертификат соответствия Стандарту ответственного трудоустройства несовершеннолетних граждан
ОБЩЕСТВО
Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» получил сертификат соответствия Стандарту ответственного трудоустройства несовершеннолетних граждан.
Стандарт разработан региональным управлением государственной службы занятости совестно с Уполномоченным по правам ребенка Кировской области Владимиром Шабардиным.
Кирово-Чепецк является лидером региона по внедрению Стандарта ответственного трудоустройства несовершеннолетних граждан.
Елена Перминова, заместитель директора филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и социальной политике, депутат Законодательного cобрания Кировской области:
Филиал «КЧХК» трудоустраивает подростков ежегодно на протяжении многих лет. Это не только дети сотрудников, но и дети из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Мы считаем, что это должно стать естественным процессом для любого предприятия.
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