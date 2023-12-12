Филиал «КЧХК» подвел итоги юбилейного года

Филиал «КЧХК», входящий в Группу «Уралхим», подвел итоги юбилейного года — предприятию исполнилось 45 лет.

Год был посвящен искусству. Концепция «Уралхим.АРТ» включала в себя проведение разнообразных творческих мероприятий для сотрудников предприятия и жителей города.

Большой отклик среди горожан получил конкурс детского рисунка — на него поступило более 470 работ. Также проводились творческие мастер-классы, где приняли участие 120 ветеранов.

Кроме того, состоялась региональная выставка картин, в которой приняли участие 15 художников, членов Вятского регионального отделения всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». По итогам фотопленэра, прошедшего в «КЧХК», они создали 22 работы. Победителем конкурса стал Сергей Горбачев и его картина «Крейсер «Уралхима». Выставка работ художников будет продолжена в Музейно-выставочном центре Кирово-Чепецка и в библиотеке имени Н.А. Островского.

На телеканале «Девятка ТВ» весь год транслировался совместный с предприятием проект «АРТ-ликбез». В выпусках программы зрители знакомились с интересными фактами из истории создания картин известных русских художников.

Официальное подведение итогов юбилейного года состоялось в культурно-обучающей ассоциации «Дружба». Там для гостей были организованы мастер-классы по рисованию в разных техниках, фотозоны и живая музыка. В фойе были выставлены картины вятских художников и фотографии фотографов-любителей.

Юрий Шульга, директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

Юбилейный год был насыщен разнообразными событиями как для сотрудников предприятия, так и для всех жителей города. В наших творческих мероприятиях мы постарались объединить большое количество людей: детей и взрослых, профессиональных художников и любителей фотографии. Мы надеемся, что этот год запомнится всем надолго.

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