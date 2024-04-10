Филиал «КЧХК» подтвердил соответствие требованиям международных стандартов

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» успешно завершен ресертификационный аудит интегрированной системы менеджмента (ИСМ).

Эксперты органа по сертификации оценивали соответствие ИСМ предприятия по трем международным (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018) и трем национальным (ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016, ГОСТ Р ИСО 45001-2020) стандартам в области менеджмента качества, охраны окружающей среды, профессионального здоровья и безопасности.

В план аудита вошли практически все подразделения филиала «КЧХК». Специалисты проверяли, как регламентирована деятельность предприятия, проводили интервью с сотрудниками, смотрели, как организована работа на местах.

Все запланированные мероприятия аудита были проведены в полном объеме. Эксперты подтвердили соответствие предприятия всем необходимым требованиям и рекомендовали к сертификации ИСМ филиала «КЧХК» на новый срок.

Оксана Иванкина, заместитель директора по качеству филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

Внешний аудит — это взгляд со стороны, инструмент для анализа мероприятий, направленных на улучшение деятельности предприятия. Выявлены несколько незначительных несоответствий, по которым уже определены причины и разработаны корректирующие действия. Все рекомендации, полученные в ходе аудита, будут учтены и исполнены. В настоящее время наша ИСМ функционирует и улучшается в соответствии с требованиями аудируемых стандартов.

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