Филиал «КЧХК» поддержал проведение соревнований по дзюдо

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» поддержал проведение открытых областных соревнований по дзюдо памяти Героя РФ Сергея Ожегова.

Мероприятие прошло в спортивном комплексе «Олимпия» в минувшие выходные. Участниками стали 117 юношей и девушек в возрасте до 15 лет из Кировской области. Спортсмены из Кирово-Чепецка завоевали 32 награды: семь золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых медалей.

Александр Иванишин, депутат Законодательного собрания Кировской области, главный технолог по азотному циклу филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

Поддержка детского спорта — одно из приоритетных направлений социальной политики «Уралхима». Мы традиционно оказываем помощь в проведении турниров по дзюдо, греко-римской борьбе, плаванию, футболу, хоккею. Это инвестиции в будущее детей, а значит, и в будущее нашего города и страны.

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