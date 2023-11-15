Филиал «КЧХК» отпраздновал Всемирный день молодежи

Филиал «КЧХК», входящий в Группу «Уралхим», в честь Всемирного дня молодежи организовал серию праздничных мероприятий для молодых сотрудников предприятия.

Традиционно на территории «КЧХК» открылась обновленную молодежную Доску почета. Ежегодно на предприятии выбирают молодых сотрудников, которые вносят большой вклад в производство и активно участвуют в общественной жизни. На Доске почета оказались специалисты разных профессий: инженеры, аппаратчики, начальники смены, оператор дистанционного пульта управления, мастер смены, газоспасатель, секретарь.

Завершили праздник музыкальный квиз и дискотека.

Елена Перминова, заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «КЧХК» Группы «Уралхим», депутат Законодательного собрания Кировской области:

В филиале «КЧХК» работает замечательная молодежь. Это умные, энергичные, неравнодушные к своему делу сотрудники, которые находят время для активностей, которые мы для них организуем и которые они инициируют со своей стороны. Наши молодые сотрудники — это будущее предприятия, и мы стараемся оказывать им всестороннюю поддержку: реализуем программы служебного жилья и ипотеки на особых условиях, открываем корпоративные группы в детских садах, проводим развлекательные мероприятия.

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