Филиал «КЧХК» отметил Всемирный день молодежи

В филиале «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в преддверии Всемирного дня молодежи прошли праздничные мероприятия для молодых сотрудников.

Состоялось торжественное открытие новой молодежной Доски почета. По традиции на предприятии выбирают 14 сотрудников, которые вносят большой вклад в производство, а также активно участвуют в общественной жизни и реализации молодежной политики Группы «Уралхим».

На новой Доске почета размещены портреты самых инициативных молодых людей из разных подразделений «КЧХК»: от машинистов и операторов дистанционного пульта управления до инженеров и ведущих специалистов. Они получили сертификаты и подарки.

Праздник продолжился в КОА «Дружба». Все желающие смогли поучаствовать в интеллектуально-развлекательной игре «Час с Капучино».

Юрий Шульга, директор филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

Молодые люди — будущее предприятия и города. Открытие молодежной Доски почета носит уже традиционный характер. На ней размещены самые инициативные сотрудники, которые не боятся идти вперед, стремятся к высоким целям и добиваются поставленных задач. Мы ценим их вклад в производство и верим, что они будут продолжать в том же духе и привлекать к активной общественной жизни своих коллег. А руководство предприятия, в свою очередь, поддержит их идеи и начинания.

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