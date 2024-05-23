Филиал «КЧХК» организовал экскурсию для детей сотрудников в пожарную часть

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» организовал для детей сотрудников экскурсию в Специальное управление федеральной противопожарной службы №16 МЧС России. Мероприятие было посвящено 375-летию пожарной охраны России и Дню охраны труда.

Дети прошли инструктаж, увидели парад спецтехники, для них также был организован интерактивный мастер-класс, в ходе которого они попробовали предотвратить импровизированный пожар при помощи огнетушителя. Желающие могли примерить экипировку, подержать в руках рабочие инструменты пожарных. Зрелищным моментом мероприятия стала демонстрация работы пенной пушки.

Сергей Завьялов, руководитель направления по охране труда, промышленной безопасности, ГО и ЧС филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат городской Думы Кирово-Чепецка:

Экскурсия стала одним из подарков для участников заводского конкурса детского рисунка «Охрана труда дома и на работе глазами детей». Дети познакомились с работой пожарных, их распорядком дня, технической оснащенностью пожарной части, научились пользоваться огнетушителем. Филиал «КЧХК» находится под охраной Специального управления ФПС №16, его специалисты ведут регулярную профилактическую работу на предприятии, проводятся совместные пожарные учения.

Реклама.