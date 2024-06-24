Филиал «КЧХК» опубликовал экологический отчет за 2023 год

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» выпустил экологический отчет за 2023 год. Отчет будет передан в Законодательное собрание и Общественную палату Кировской области, библиотеки и образовательные учреждения города, где с ним могут ознакомиться все желающие.

В отчете отражена работа, которую ведет предприятие с учетом экологической составляющей, в том числе, модернизация производственных мощностей и реализация инвестиционных проектов. В 2023 году выполнен большой объем работ по замене трансформаторов и конденсаторов. В цехе фосфорной кислоты и нитратных солей проведена реконструкция систем газоочистки. В результате улучшилось качество воздуха рабочей зоны корпуса. На предприятии также регулярно ведутся работы по ремонту кислотоупорных полов, ливневой канализации и модернизации поддонов емкостного оборудования. Продолжился монтаж схем снижения объема сточных вод.

В полном объеме выполнена программа производственного экологического контроля и подтверждено отсутствие превышений нормативов загрязняющих веществ по данным экоаналитического контроля.

Еще одно важное направление — повышение экологической компетентности персонала «КЧХК». Обучение в сфере охраны окружающей среды проводят представители специализированных организаций и специалисты экологического отдела предприятия.

Филиал «КЧХК» систематически поддерживает проведение в городе экологических мероприятий. В 2023 году в Кирово-Чепецке вновь прошла акция по посадке деревьев «Добрый росток». Депутаты городской Думы — сотрудники филиала «КЧХК» традиционно организовали городские субботники и привлекли к благоустройству дворовых территорий горожан. «Уралхим» выступил генеральным партнером масштабной акции по сбору мусора «Чистые игры».

Елена Перминова, заместитель директора по персоналу и социальной политике филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим», депутат Законодательного собрания Кировской области, председатель комитета по экологической безопасности и природопользованию:

Для нас традиционно значимым является открытый и честный диалог по вопросам охраны окружающей среды. В отчете отражена работа, которая ведется на предприятии по снижению экологических рисков, по совершенствованию технологий и модернизации химического производства. В приоритете — обеспечение рационального использования природных ресурсов, соблюдение требований действующего природоохранного законодательства.

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