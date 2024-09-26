Филиал «КЧХК» начал выпуск продукции с мезо- и микроэлементами

Цех по производству сложных минеральных удобрений филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» начал выпуск продукции с добавлением мезо- и микроэлементов, а также пигментов. Это стало возможным благодаря реализации инвестиционного проекта по монтажу новой установки дозирования. Проект был инициирован в рамках развития рынков Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Бюджет — порядка 150 млн рублей.

Теперь по запросам потребителей к разным маркам NPK есть возможность добавлять магний, кальций и различные микроэлементы, такие как бор, цинк, марганец в конкретных сочетаниях и дозировках, а также пигменты по выбору. Добавление мезо- и микроэлементов улучшает питательные свойства удобрений, а окраска важна для удобства их применения.

Модернизация производства началась в 2023 году. Чтобы разместить узел дозирования микроэлементов, была увеличена площадь верхней отметки на 150 м2. Здесь появились: реактор смешения, где пульпа сложных удобрений после выпаривания смешивается с сыпучими микроэлементами и красителем; узел газоочистки; были установлены четыре приемных бункера (три для дозировки разных мезо- и микроэлементов, четвертый – для пигмента), снабженные фильтрами, которые защищают сотрудников от пыления. Поднимает мягкие контейнеры в зону дозирования мостовой кран.

Первый продукт, который получили с использованием нового оборудования — нитроаммофоска с магнием NPK(S) 17:6:18(4) + 2Mg. Следующий этап — выпуск окрашенного продукта под запрос потребителя.

Михаил Крупнов, главный технолог по минеральным удобрениям отдела реконструкции и модернизации филиала «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим»:

Команда производственного блока в короткие сроки успешно реализовала проект в условиях действующего производства. Проделанная работа открывает для «Уралхима» новые возможности по сбыту продукции. Это, в свою очередь, положительно повлияет на стабильность и ритмичность работы самого цеха и всего предприятия.

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