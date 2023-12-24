Федеральные награды - лучшим работникам «Сельмаша». Звания «Почётный машиностроитель» и «Почётный химик» присвоены пяти заводчанам

Под занавес уходящего года на заводе «Сельмаш» состоялось торжественное и одновременно приятное мероприятие. 15 декабря в зале заседаний заводоуправления чествовали лучших работников предприятия, отмеченных наградами федерального уровня. Звания «Почётный машиностроитель» и «Почётный химик» присвоены пяти заводчанам. Ещё 25 человек получили Почётные грамоты Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Награды вручил генеральный директор АО «Завод «Сельмаш» Александр Чурин.

В своем приветственном слове Александр Анатольевич отметил, что многие из тех, кто получил награды, помнят непростые времена, которые пережил «Сельмаш». Работать приходилось в спартанских условиях:

в некоторых цехах не было крыши, отсутствовало отопление, приходили в негодность станки, простаивали производственные линии.

В разговоре с заводчанами генеральный директор невольно возвращался к тому, с чего пришлось начинать восстанавливать жизнь на заводе:

- Кузнечно-прессовый цех работал под открытым небом. Помню, как из исследовательского института приехал главный инженер, мы зашли с ним в цех. А там снег и небо над головой. Он спросил: «Собираетесь так работать?» А я ответил: «Мы уже работаем». Зашли на сборку замков в цех по производству гражданской продукции, там в помещении плёнка натянута, потому что холодно, а внутри люди работают. Помню, когда в первый раз поднялись на кровлю корпуса и посмотрели, в каком она состоянии, ощущение было такое, что мы это никогда не сделаем. Но сделали же.

Кто-то из присутствовавших вспомнил, что инструментальный цех тоже без крыши работал, люди трудились в палатках, защищаясь от холода. Вспомнили, как перекладывали изношенную теплотрассу. Да что уж там, в 2012 году на заводе даже спецодежды не было. А потом начали закупать оборудование.

- Первые два станка с ЧПУ мы разгружали 31 декабря 2014 года, - рассказал Александр Анатольевич. - И фура застряла на въезде в цех, потому что там были ямы. Встала намертво. Вызывали трактор Т-150, затащил фуру в цех. А разгрузить не можем, потому что ни одна кран-балка не поднимает. Водитель кричит, домой торопится: Новый год встречать надо.

Таких историй на памяти генерального директора завода очень много. Трудно было, но интересно, считает Александр Анатольевич. Оглядываясь назад, можно уверенно сказать, что «Сельмаш» 2023 года - это не «Сельмаш» 2007-го.

- Благодаря колоссальным усилиям, завод не просто вышел из кризиса. Сегодня «Сельмаш» является одним из лидеров производства в своей отрасли, осваивает новые виды продукции и работает над их улучшением. Федеральные звания и награды подтверждают высокий уровень профессионализма рабочих завода «Сельмаш», ваше трудолюбие и готовность к выполнению поставленных государством задач. То, что вы сделали за этот год, не каждому по плечу, - сказал Александр Чурин.

В завершение встречи генеральный директор поздравил всех с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством.

- Благодарю каждого работника «Сельмаша» за большой вклад в развитие производства. Мы - команда, слаженно работающая для достижения общей цели, поставленной перед нами руководством страны, - сказал Александр Чурин.

С 12 декабря этого года завод «Сельмаш» находится под санкциями. Этот факт подтверждает, насколько серьёзную позицию занимает предприятие в машино­строении региона и страны. Но для самого завода ничего не изменилось. Предприятие работает стабильно и выполняет поставленные государством задачи.

Л. СЕМЁНОВА.

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