Фасады заиграют свежими красками. В Кирове принята программа ремонта исторических зданий

Есть в народе такая примета: признание того или иного здания объектом культурного и исторического наследия означает для него «черную метку». Или сгорит, или крыша рухнет, или фасад развалится, или еще какая-то беда с ним произойдет. При этом региональная и муниципальная власть будет только разводить руками и говорить, что ничего не может сделать. Так, во всяком случае, было в Кирове до последнего времени.

Сегодня, когда впереди нас ждет 650-летие областного центра, такое отношение неприемлемо. Приедут к нам гости из других регионов - и что они увидят? Развалины купеческих домов и исторических зданий? Согласитесь, в таком случае власть запросто «потеряет лицо». Понимает это правительство области. Признает это и администрация Кирова.

На 2024 год областными чиновниками разработана программа ремонта домов, которые признаны памятниками истории и культуры. Первый раз о ней упомянули на совещании оперативного штаба по подготовке к юбилею Кирова, а на одном из последних заседаний регионального правительства ее утвердили.

Кто за что отвечает?

Как просто было в советское время: признали объект памятником истории и культуры - и тут же государство берёт на себя все вопросы по его содержанию и реставрации. Сегодня всё сильно изменилось.

Сейчас к памятникам так просто не подступишься. Мало того что приведение их в порядок - это не просто ремонт, а реставрация, процедура очень дорогая и требующая специальной лицензии, так еще и все такие здания различаются по принадлежности тому или иному собственнику.

Здесь вообще полный калейдоскоп. Одно строение находится в федеральной собственности, другое - в региональной, третье - в муниципальной. Четвертое принадлежит частной организации, пятое - «новому русскому», а в шестом вообще квартиры, частью которых владеют жильцы, а частью, например, муниципалитет или епархия.

Да еще и по своему статусу все они различаются, то есть входят в разные реестры объектов культурного наследия. Одни - федерального значения, другие - регионального, а третьи - местного.

Вот и подступись к каждому.

Конечно, есть и на федеральном уровне, и на региональном властный орган, отвечающий за памятники истории и культуры. В Кировской области он называется управлением государственной охраны объектов культурного наследия. Вот только все его полномочия заканчиваются там, где речь заходит о финансах.

Работники управления могут выявить объект культурного и исторического наследия, внести его в реестр или исключить из реестра. Они могут потребовать от собственника привести здание в порядок и даже обязать его это сделать. однако этим всё и ограничивается.

У самого управления денег на реставрацию нет. А обращения к собственникам в большинстве случаев остаются без ответа. Впрочем, иначе и быть не могло.

В советское время с жильем были большие проблемы, в том числе и в Кирове. Очень многие старинные здания были переоборудованы под проживание в них горожан. А после 1991 года, то есть после разрешения на приватизацию квартир, многие из таковых стали собственностью жильцов.

Старились дома, старились люди, которые в них живут. Ну и как сегодня требовать от пожилого человека, получающего скромную пенсию, привести фасад дома в надлежащее состояние? Где он на это деньги возьмет?

Такая вот хитрая петрушка получается. А тут еще много развелось историков-краеведов и любителей старины, которые требуют признать тот или иной дом памятником исторического значения. Если им потакать, то полгорода (гипербола, конечно) можно включить в реестр.

Как готовиться в такой атмосфере к юбилею Кирова?

Программа стала конкретной

Как сообщил исполняющий обязанности начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области Александр Грачев, на территории муниципального образования «Город Киров» расположено 212 объектов культурного наследия. Из них 44 объекта культурного наследия федерального значения, 75 объектов регионального значения, один объект местного значения, а также 79 выявленных объектов культурного наследия и 13 объектов археологического наследия.

Все они, по словам Грачева, вошли в региональную программу «Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории муниципального образования «Город Киров», на 2023 - 2027 годы».

Программа состоит из трех разделов. Первый из них содержит перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, второй касается отчуждения таковых, если они находятся в областной или муниципальной собственности, или по предоставлению таких объектов в долгосрочную аренду под условие их восстановления арендатором. И, наконец, третий - меры по понуждению собственников объектов культурного наследия к проведению работ по их сохранению.

В первый раздел программы включено 134 здания, из которых на 44 уже ведутся работы по сохранению (на сорока из них - за бюджетный счет, на четырех - за счет средств частных собственников). Еще на пятнадцати предполагается проведение работ за счет средств Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, а по 75 объектам планируется поддержание их в удовлетворительном состоянии.

Например, в первый раздел программы (мероприятия по сохранению объектов культурного наследия) включены «Дом В.Б. Хохрякова» (ул. Герцена, 50), «Дом Салтыкова-Щедрина» (ул. Ленина, 93), «Здание бывшего Общественного собрания» (ул. Спасская, 17), «Магазин Клобукова» и «Магазин Сунцовых» (ул. Спасская, 15), «Здание художественного музея» (ул. Карла Маркса, 70).

Во второй раздел программы (мероприятия по отчуждению объектов культурного наследия, находящихся в областной или муниципальной собственности, или по предоставлению таких объектов в долгосрочную аренду под условие их восстановления арендатором) включены, в частности, «Дом Окулова» (ул. Казанская, 52), «Флигель Ф.Л. Ездакова» (ул. Преображенская, 39/ул. Володарского, 93), жилые дома (ул. Дерендяева, 61, ул. Дерендяева, 61-а).

В третий раздел программы (мероприятия по понуждению собственников объектов культурного наследия к проведению работ по их сохранению) включено 49 объектов культурного наследия. Предполагается проведение работы с собственниками, на которых законодательством возложено бремя содержания объекта культурного наследия и поддержания его в надлежащем состоя­нии. До каждого собственника объекта культурного наследия будет доведен перечень работ, которые необходимо выполнить. А если они будут артачиться, то «отключим газ», как говорил персонаж Нонны Мордюковой в бессмертной советской комедии «Бриллиантовая рука», то есть правительство сделает ремонт за свой счет, а потом через суд взыщет с собственников соответствующую плату.

Таким образом, если данная программа будет реализована, то к лету следующего года в удовлетворительное состояние приведут 107 объектов культурного наследия, поддержание будет обеспечено еще для 199.

Шаг вперёд

Пока трудно предположить, насколько успешной будет реализация данной программы. Хотя и так понятно, что выполнить ее будет непросто. Однако оставим это обсуждение на потом.

Сегодня нужно отметить в качестве позитивного сам факт появления этого документа. Ведь еще несколько лет назад управление по охране памятников культуры в ответ на требования общественности спасти от разрушения то или иное здание просто разводило руками и расписывалось в собственном бессилии.

Но, как оказалось, при должном стимулировании у работников данного ведомства есть еще «порох в пороховницах». Удалось им навести порядок в этом хаосе собственников и ведомственных иерархий. А это - уже шаг вперед.

Остается надеяться, что первый шаг не станет последним и работа управления по сохранению памятников истории и культуры не закончится в конце юбилейного 2024 года. И пока такая надежда имеет под собой реальные основания.

Иван ТРОФИМОВ.