Это всё для развития хоккея в Чепецке. 20 апреля звёзды хоккея провели занятия и пообщались с юными спортсменами Кирово-Чепецка

Александр Гуськов, Олег Кваша, Андрей Малков, Александр Мерескин и один из наших легендарных земляков Владимир Мышкин участвовали в хоккейной субботе. Для местных и региональных спортшкол знаменитые хоккеисты провели мастер­класс на льду «Олимп-­Арены», а затем встреча с общением прошла в культурно­развлекательном центре «Дружба».

Те, кто мечтал увидеть своих кумиров вживую или взять у них автограф, получили такую возможность.

Вечером в товарищеской встрече сошлись две сборные команды: «Уралхим» и сборная Кировской области. Шайбу на лёд вбросил губернатор. Основное время матча завершилось единственно логичным итогом ­ равным счётом. А в серии послематчевых вбрасываний оказалась точнее региональная сборная.

Губернатор приехал без новостей. Он не принял участие в обсуждениях темы развития хоккея в Кирово-­Чепецке на круглом столе и обошёлся без комментариев во время и после визита.

Но есть вещи, которые поклонники хоккея хотели бы услышать от губернатора.

Глава региона не вспомнил о публичных обещаниях провести ремонт ледового дворца в текущем году. «Олимп-­Арене» требуется не только внешний и внутренний косметический уход, но и капитальный ремонт самого сердца строения ­ основания ледовой площадки, где проходят охлаждающие коммуникации. Проектная документация попала на экспертизу в начале года, но с того момента никаких новостей о статусе подготовки работ и о финансировании не звучало.

Не нарушил губернатор и личное табу на упоминание «Олимпии». За весь сезон глава региона ни разу не бывал на играх команды, демонстративно игнорировал её успехи во время еженедельных совещаний и не изменил себе в вопросе перспективы перехода команды в Высшую хоккейную лигу. Заинтересованности судьбой команды с семидесятилетней историей губернатор не проявляет, вероятно, из­за политического конфликта с её спонсором.