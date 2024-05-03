Это всё для развития хоккея в Чепецке. 20 апреля звёзды хоккея провели занятия и пообщались с юными спортсменами Кирово-Чепецка
СПОРТ
Александр Гуськов, Олег Кваша, Андрей Малков, Александр Мерескин и один из наших легендарных земляков Владимир Мышкин участвовали в хоккейной субботе. Для местных и региональных спортшкол знаменитые хоккеисты провели мастеркласс на льду «Олимп-Арены», а затем встреча с общением прошла в культурноразвлекательном центре «Дружба».
Те, кто мечтал увидеть своих кумиров вживую или взять у них автограф, получили такую возможность.
Вечером в товарищеской встрече сошлись две сборные команды: «Уралхим» и сборная Кировской области. Шайбу на лёд вбросил губернатор. Основное время матча завершилось единственно логичным итогом равным счётом. А в серии послематчевых вбрасываний оказалась точнее региональная сборная.
Губернатор приехал без новостей. Он не принял участие в обсуждениях темы развития хоккея в Кирово-Чепецке на круглом столе и обошёлся без комментариев во время и после визита.
Но есть вещи, которые поклонники хоккея хотели бы услышать от губернатора.
Глава региона не вспомнил о публичных обещаниях провести ремонт ледового дворца в текущем году. «Олимп-Арене» требуется не только внешний и внутренний косметический уход, но и капитальный ремонт самого сердца строения основания ледовой площадки, где проходят охлаждающие коммуникации. Проектная документация попала на экспертизу в начале года, но с того момента никаких новостей о статусе подготовки работ и о финансировании не звучало.
Не нарушил губернатор и личное табу на упоминание «Олимпии». За весь сезон глава региона ни разу не бывал на играх команды, демонстративно игнорировал её успехи во время еженедельных совещаний и не изменил себе в вопросе перспективы перехода команды в Высшую хоккейную лигу. Заинтересованности судьбой команды с семидесятилетней историей губернатор не проявляет, вероятно, изза политического конфликта с её спонсором.
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