Это вам не Сусанин

На днях в Кирове в Доме Витберга, где располагается региональный Центр развития туризма, прошло вручение аттестатов кировским экскурсоводам. Значимость мероприятию придавало присутствие на нём первого заместителя председателя областного правительства Дмитрия Курдюмова и регио­нального министра спорта и туризма Сергея Сулика. Они же вручали документы городским гидам.

По словам первого зампреда правительства, экскурсионная деятельность сегодня, в год 650-летия областного центра, приобрела очень большое значение. Хотя и без этих его слов все мы помним, как губернатор Кировской области настраивал своих подчинённых на увеличение туристического потенциала Кирова и районов, привлечение в юбилейный год миллиона туристов.

- Гостей нашего города нужно не только хорошо встретить и познакомить с местными достопримечательностями, но и сделать так, чтобы у них было желание вернуться сюда снова, - отметил Дмитрий Курдюмов.

Сергей Сулик, дополняя слова своего руководителя, анонсировал запуск нового туристического маршрута по Кирову, который будет называться «Ворота Русского Севера». Сейчас на его разработку проводится грантовый конкурс. Когда новый маршрут будет готов, вновь аттестованные гиды смогут водить по нему экскурсии.

Всего профессиональные аттестаты экскурсоводов получили 10 человек. Среди них люди разных возрастов и профессий. В большинстве своём к этой деятельности тяготеют женщины - среди тех, кто получил сертификат гида, не было ни одного представителя сильного пола. Впрочем, как показал проект «Пешком по Вятке», основателем которого был Антон Касанов, мужчины с экскурсиями справляются не хуже женщин.

На фоне молодёжи, получившей заветный документ, контрастом смотрелось вручение аттестата Наталье Репкиной, относящейся к старшему поколению кировчан.

- Я ещё в Ростуризме начинала, - не преминула напомнить она о своём стаже во время торжественной церемонии.

По словам Натальи Геннадьевны, экскурсионной деятельностью она увлеклась после аспирантуры и защиты кандидатской диссертации.

- Я закончила Кировский политехнический институт, - рассказала она. - Получила учёную степень. Тут мне стало скучно, и я пошла на курсы экскурсоводов. Мне нравится проводить обзорные экскурсии по Кирову и Слободскому. Быть экскурсоводом для меня - менять поле деятельности, расширять ареал применения своих способностей, так как по своей основной специальности я преподаватель на электротехническом факультете ВятГУ. Экскурсии для меня не просто хобби, это - моя любовь.

С не меньшим восторгом отнеслась к получению аттестата и Елизавета Моросанова, сотрудник Вятского художественного музея им. В.М. и А.М. Васнецовых.

- Экскурсиями в рамках музея я занимаюсь уже больше года, - поделилась она своей историей. - Ну а по городу начала работать после сдачи аттестации 29 мая этого года. 12 июня у меня была премьера - первая экскурсия по Кирову. С тех пор я работаю и по городу, и по области. В моём арсенале есть несколько экскурсионных маршрутов. Один из них исторический - по улице Спасской до Вечного огня. Другой связан с историей нашего музея - по тем местам, где он когда-то находился, до момента переезда в современное здание. Также провожу экскурсии в Великорецком.

Как заметила Елизавета, полученный аттестат стал для неё подтверждением личных способностей.

- Без него я так бы и не решилась начать водить экскурсии по городу. Он стал толчком. А главное - показал, что я могу это делать, и делать профессионально.

И здесь нельзя не согласиться с Елизаветой Моросановой. Аттестат гида - документ, подтверждающий профессионализм. Не случайно для его получения нужно сдать специальный квалификационный экзамен, на котором показать необходимые теоретические и практические знания.

Кроме того, заниматься экскурсионной деятельностью, не имея такого документа, просто нельзя. Согласно принятым поправкам в федеральный закон «Об основах туристической деятельности в РФ», введена обязательная аттестация для экскурсоводов и гидов-переводчиков. Теперь экскурсоводами могут стать только жители России. При этом раз в пять лет они обязаны вновь проходить такую аттестацию.

Первоначально обязательное наличие аттестации предполагалось с 1 июля 2024 года. Но 20 июля Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому обязательная аттестация экскурсоводов, гидов и гидов-переводчиков откладывается ещё на восемь месяцев - до 1 марта 2025 года.

Сергей СМОЛИН.

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