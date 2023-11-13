Это ли не коллапс? «Куприт» не может решить проблему с уборкой мусора в центре Кирова

Не так давно губернатор Кировской области поставил себе в заслугу решение «мусорной» проблемы. По его словам, полная смена руководства АО «Куприт», которое является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), привела к качественному изменению работы предприятия. И повторения «мусорного коллапса» 2021 года, по мнению главы региона, в Кирове не будет.

Но так ли это на самом деле? Хотелось бы верить, что уборка мусора ведется идеально и у жителей города к «Куприту» нет никаких претензий, но хватает взгляда на контейнеры, чтобы предположить, что мы имеем дело с замалчиванием проблем.

История одной контейнерной площадки

Для того чтобы понять, как на самом деле обстоят дела, не нужно мониторить в круглосуточном режиме все социальные сети, как это делает Центр управления регионом. Еще прежнее руководство «Куприта» создало специальную группу в соцсети «ВКонтакте», в которой граждане могут написать о любых проблемах с вывозом отходов. И у людей не перестают появляться поводы для того, чтобы продолжать пользоваться этим сервисом. За последние три месяца жители кировских многоэтажек не раз жаловались на переполненные контейнеры. Периодически фигурировали такие адреса, как ул. Широтная, 2, ул. Солнечная, 39, ул. Волкова, 10/1, и другие. Некоторые из жалобщиков даже обещали привезти мусор прямо ко входу в «Куприт», если его срочно не уберут. Другие пеняли на то, что за деньги, которые они ежемесячно платят региональному оператору по обращению с ТКО, он может работать и порасторопнее. Но в целом до конца сентября все проблемы носили, если можно так выразиться, точечный характер.

А с начала октября как из рога изобилия посыпались жалобы от жильцов дома на ул. Пролетарской, 14.

«На Пролетарской, 14, каждый день свалка... Скоро крысы начнут бегать и на детей кидаться, - обратился 6 октября к «Куприту» Максим Ложкин. - Вонь стоит ужасная, антисанитария. «Куприт», принимайте меры, ставьте баки или вывозите чаще!»

Его поддержали и другие горожане, и их претензии были гораздо жёстче.

«Куприт», ау, - написал Дмитрий Романовский. - Пролетарская, 14. Нам к Новому году что ждать, если сейчас такое творится?! Если у вас техники не хватает, то садитесь в свои «порше» с «крузаками» и вывозите в багажниках».

«Пролетарская, 14, это что за свалка? - с гневом спрашивала Елена Захваткина. - Квитанции отправлять не забываете. Зачем убрали у всех соседних домов баки? Все несут в четыре бака со всей округи! Беспредел!»

И все эти записи сопровождались красноречивыми фотографиями. К счастью, они не способны были передать запах, который сопровождает подобный мусорный коллапс.

Но если вы думаете, что руководство «Куприта» смогло оперативно решить эту проблему, то вы глубоко ошибаетесь. Она остается актуальной по сию пору.

«Вопрос к руководству АО «Куприт», - написал 31 октября Анатолий Жданов. - Как баки от соседних домов оказались у дома по адресу: ул. Пролетарская, 14? Ул. Ленина, 112; Ленина, 112-а и б; Ленина, 114, и еще несколько адресов перечислено. Все жильцы ходят и складируют мусор к нам. Вчера администрация города Кирова дала ответ письменный, из него следует, что данная площадка является несанкционированной свалкой. Если вам неудобно заезжать к каждому дому, чтобы загружать мусор, - это не наши проблемы, выносите мусорные баки в удобное для вас место, но не у нашего дома. Постоянная свалка нам уже надоела, и все с соседних домов идут с мусором к нам, а мусор вы вывозите как попало и площадку у баков зачастую не убираете».

С учетом такого потока жалоб в течение столь длительного времени можно с полным основанием назвать ситуацию с вывозом мусора от дома на ул. Пролетарской, 14, мусорным коллапсом. Правда, не в масштабах города, а на одном отдельно взятом пятачке. Но кому от этого легче?

Шумели все и много

Нужно отметить: дом № 14 на Пролетарской улице и другие, которые его окружают, находятся не на окраине Кирова, а в самом что ни на есть историческом центре. Не удивлюсь, если мимо проезжают автобусы с туристами или гуляют гости города. Ведь рядом парк имени Ю.А. Гагарина и филармония, а скоро появится ещё и памятник Александру Невскому. И ни у кого, видимо, «не подгорает», что приезжие могут увидеть рядом с достопримечательностями мусорные завалы и стаи крыс. А ведь все мы активно готовимся к юбилею областного центра и ждём, что поток туристов кратно увеличится. И что мы им покажем? Свалку в центре города?

Более всего удивляет тот факт, что на эту проблему никто не реагирует, ни городская администрация (в которую жители уже обращались), ни Роспотребнадзор (дамы в брусничных мундирах), ни правительство области (в ведении которого находится «Куприт»), ни депутаты городской думы и регионального Законодательного собрания. Сам же «Куприт» отделывается пока только отписками.

Все отмалчиваются, как будто проблемы нет как таковой. А ведь ещё пару лет назад всё было совсем иначе. «Из каждого утюга» звучали вопли про «мусорный коллапс». И если кто-то о событиях того времени позабыл, то следует освежить им память.

В конце 2020 года в подведомственном правительству Кировской области «Куприте» сменилось руководство, которое взяло курс на отстранение от системы обращения ТКО «мусорных королей» - предпринимателей Михаила Шихова и Александра Хорошавцева. Да и сам региональный оператор, который к тому времени плотно контролировался последними, нужно было вывести из-под их влияния.

Естественно, тем, кто наживал миллионы на вывозе мусора, новое руководство «Куприта» пришлось не по душе (и это еще мягко выражаясь). И вредить «новичкам» они взялись с размахом. Да и время выбрали для этого удачное - новогодние каникулы, осложненные ковидными ограничениями.

Сначала тайно были введены изменения в маршрутизацию движения мусоровозов, а когда контейнеры по отдельным адресам стали переполняться, грянула организованная информационная атака, глашатаями которой стали проплаченные медиаресурсы.

Информационный шум вокруг «мусорного коллапса» вышел тогда даже за пределы Кировской области. Так почему же сегодня о нём никто, кроме простых горожан, не кричит?

Нет денег - нет скандала

На наш взгляд, такому заговору молчания есть свое объяснение.

Первое, с чего начал свою деятельность новый губернатор Кировской области, который ступил на Вятскую землю в мае 2022 года, - это улаживание конфликтов прежнего руководства региона с отдельными бизнес-структурами. В том числе и с мусорной империей Шихова и Ко.

Не беремся судить, чем закончились переговоры, но сейчас пред­приятия «мусорных королей» являются обладателями многомиллионных контрактов на вывоз мусора. А строительство самого большого в области мусоросортировочного комплекса намечено рядом с полигоном ТКО «Центральный», который был создан усилиями Шихова и Хорошавцева.

В отставку отправили руководство «Куприта», которое ранее не давало «мусорным королям» контролировать львиную долю бизнеса ТКО. Сегодняшняя верхушка с Шиховым не воюет, а более заботится о своем личном благополучии. И это не образное выражение. Все мы помним, как остро отреагировал глава региона на покупку иномарки генеральным директором АО «Вятавтодор». В то же время «Куприт» приобрел новенькую иномарку премиум-класса Hyundai Santa Fe - и это сошло ему с рук.

А когда Шихов и Ко не выделяют денег на раскручивание скандала в прессе и когда первое лицо области не желает слышать ничего плохого о «Куприте», то и кричать о «мусорном коллапсе», как оказалось, некому.

Ну а жильцы дома на ул. Пролетарской, 14, повозмущаются да и смирятся, так как «биться головой о бетонную стену» - занятие бесперспективное.

Иван ТРОФИМОВ.

Фото vk.com/regoperator43.