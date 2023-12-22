Энергия производства. 22 декабря в России отмечается День энергетика

Насколько значима для человека кровеносная система его организма? Примерно такое же значение имеет энергетическая система для промышленного предприятия. Несущественный на первый взгляд сбой системы приводит к серьезной болезни всего организма - будь то человек или завод. Люди, отвечающие за круглосуточное бесперебойное снабжение производства энергией, отмечают 22 декабря свой профессиональный праздник. Накануне Дня энергетика «Вятский край» встретился с начальником участка электроподстанции завода «Сельмаш» Вячеславом Левановым.

Вячеслав Леванов родился на Дальнем Востоке, в Комсомольске-на-Амуре. С раннего детства отец учил Славу паять и собирать схемы из батареек и лампочек. В десять лет мальчик увлёкся радиоэлектроникой, к 18 годам ремонтировал магнитофоны и телевизоры, собирал приёмники и усилители. После школы поступил в институт, но не на радиоэлектронику: конкурс был очень большой, а на факультет электропривода. В 1992 году окончил вуз и пришёл работать на промышленное предприятие, от которого получил направление на учёбу. На заводе молодому специалисту предложили пять должностей, и его выбор пал на электроцех. С тех пор Вячеслав Леванов остаётся предан энергетике.

- Я совершенно не представлял себе суть работы. Считал, что электрики - это неудавшиеся связисты, которым не хватает способностей. А на самом деле электрик - специальность универсальная, включающая в себя рытьё траншей и кладку кирпича. И всё это в рамках должностных обязанностей, - шутит Леванов. - К тому же, несмотря на то что электрику приходится ежедневно переносить тяжести, красить и подметать участки, ему больше всего приходится работать головой. Цена ошибки слишком высока.

На том предприятии Вячеслав проработал два года, начав электромонтером, а закончив - мастером. Затем его призвали в армию в звании лейтенанта. И служил офицер по специальности - тоже в энергетике. Выйдя на пенсию, отставной военный решил переехать с семьей в Киров. В 2010 году Леванов поступил на работу на участок электроподстанции завода «Сельмаш».

Запас прочности

- Название участка ни о чём не говорит, - начинает рассказ о своём подразделении Вячеслав Викторович. - Да, это головная понизительная подстанция, на неё заходит ток напряжением 110 киловольт, преобразуется трансформаторами в шесть киловольт и расходится по предприятию. В систему входят 75 цеховых подстанций и почти сто километров наружных сетей к ним.

В зоне ответственности участка - вся цепочка, от головных трансформаторов до самой дальней лампочки освещения. Кстати, участок электроподстанции занимается и наружным освещением территории предприятия. А это 300 светильников.

Коллектив электроподстанции «Сельмаша» подразделяется на оперативно-диспетчерскую службу и ремонтный участок. Чтобы производить ремонтные работы в действующих электроустановках, их требуется отключить и подготовить рабочее место. В этом задействован оперативный персонал. А работы на установках производят ремонтники. И это специалисты совершенно разного профиля.

Как рассказал Вячеслав Викторович, энергетика завода весьма необычная: она выполнена с пятикратным запасом прочности. И все предыдущие годы главной задачей энергетиков было поддержание системы в стабильном рабочем состоянии. Но ситуация кардинально изменилась год назад. Завод наращивает мощности, строятся новые цеха. И чтобы обеспечить производство, энергетики приступили к закупкам и монтажу нового оборудования, монтажу сетей. Кроме того, акцент в работе смещается к взаимодействию с проектными организациями.

- Ещё три года назад о проектировании речь даже не шла. А сейчас это чуть ли не основная задача службы главного энергетика завода. И это очень интересная работа для инженера, - говорит Леванов.

Но и уже работающее оборудование требует внимания.

- Старое оборудование от нового отличается разительно. У него колоссальный запас прочности при простоте конструкции, оно поддаётся любому ремонту. Новое же, увы, «одноразовое», со сроком эксплуатации в десять лет, - поясняет инженер. - А у той техники, на которой мы сейчас по-прежнему работаем, срок эффективного использования - 50 - 60 лет. На заводе работают подстанции, произведённые в 1950-х, и они самые надёжные из имеющихся. И расставаться с ними жалко. Например, во время строительства нового корпуса продолжает работать трансформаторная подстанция № 4. А она построена вместе с корпусом № 3 в 1944 году, реконструирована в 1958-м и в 1960-м.

Кадровый вопрос

Важнейшим вопросом надежной работы любого подразделения всегда были кадры. У начальника участка электроподстанции завода «Сельмаш» к формированию коллектива есть научный подход.

- Нужно соблюдать один принцип: в коллективе должно быть поровну молодых специалистов, сотрудников со средним стажем и ветеранов. На сегодня у нас именно такой состав участка, - поясняет Вячеслав Викторович. - Коллектив у нас небольшой, и он менялся на протяжении всех 13 лет, что я здесь работаю. В 2016 - 2020 годах к нам приходили выпускники и вузов, и колледжей. Это было очень интересное время: молодёжь приходила совершенно без опыта, но её переполняла жажда знаний, а опытные работники рады были их научить всему, что знали сами. И за эти четыре года мы смогли сделать очень многое для завода. И практически вся эта молодёжь ушла с предприятия - из десяти продолжает работать только один. Но есть один нюанс: все они пошли на повышение. Например, два бывших сотрудника нашего участка теперь трудятся энергетиками больших цехов. А для того чтобы дорасти до должности энергетика цеха, обычно уходит минимум десять лет. Наши ребята набрались знаний за пару лет. Двое уехали работать на Север. Один ушёл в проектную организацию, двое - в электросети. И это тоже серьёзный показатель уровня подготовки кадров на «Сельмаше».

По словам Леванова, смена кадров - процесс всегда очень болезненный.

- Недавно ушёл мастер участка. Он отработал здесь десять лет. И это практически невосполнимая утрата. Мастер такого участка должен готовиться достаточно долго, потому что приходится ремонтировать очень и очень разнообразные механизмы. Тут необходим человек не просто умный и с золотыми руками, а в прямом смысле талантливый. Нам приходится изобретать что-то практически каждый день.

Надежной опорой для руководителя участка остаются ветераны.

- Если одному человеку приходится заменить четверых, то с такой задачей справится, пожалуй, только специалист с серьёзным стажем. В нашем электроцехе до 2013 года работал Иван Иванович Крюков. Он проработал на заводе 68 лет: пришёл на «Сельмаш» в 1944 году 14-летним парнишкой. И это был специалист высочайшего класса с поистине золотыми руками. Поэтому в День энергетика хочу поздравить с профессиональным праздником коллег, которые уже находятся на заслуженном отдыхе: заместителя главного энергетика Александра Ефимовича Ступникова, главного энергетика Михаила Петровича Коврова.

Разумеется, поздравляю с праздником действующих коллег - всех электриков, электромонтёров, инженеров, теплотехников!

И ещё есть нюанс: 9 июня 1903 года в российском флоте была учреждена специальность «электроосветитель», которую в 1917 году переименовали в «электромонтёр». И в уходящем году нашей специальности исполнилось 120 лет.

Беседовал А. БРОДИН.

* Впервые профессиональный праздник День энергетика был установлен в Советском Союзе указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1966 года в память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО) на VIII Всероссийском съезде Советов в 1920 году.

Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях», День энергетика официально был перенесён на третье воскресенье декабря. Но энергетики продолжали отмечать свой праздник именно 22 декабря.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2015 года «О Дне энергетика» этому профессиональному празднику в России возвращена дата 22 декабря.